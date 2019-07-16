Тергромади на Прикарпатті запускають власні програми соцзахисту населення

На Прикарпатті об’єднані територіальні громади (ОТГ) запроваджують програми соціального захисту населення. Серед них є ті, які громади самотужки створюють на місцевому рівні.

Про це повідомила головний спеціаліст по взаємодії з ОТГ Департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА Іванна Войташек під час відкриття дводенного семінару щодо впровадження соціального захисту населення в об’єднаних громадах Прикарпаття, організованому за допомогою Івано-Франківського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

«У наших об’єднаних громадах дуже мало створено відділів та секторів соціального захисту населення. Якщо їх і створюють, то всі напрямки, а це і соцзахист дітей, і культура, і освіта, часто доручають лише одній людині. Ми рекомендуємо створювати відділи або сектори соцзахисту, наймати людей для послуги «догляд удома», які є практично в усіх громадах… Сьогодні ми хочемо допомогти цим людям і дати роз’яснення що таке соціальний захист населення, як вирішити свої проблемні питання в об’єднаних громадах. Адже в кожній ОТГ є такі люди, які потребують допомоги. А для цього можна залучити обласні програми і створити свої, на місцевому рівні», - зазначила Войташек.

Вона додала, що увесь пакет документів, необхідний для реалізації соцзахисту населення, усі об’єднані громади отримають у повному обсязі. А за допомогою Мінсоцполітики та Світового банку цю справу в ОТГ можна буде поставити на комп’ютерне забезпечення. Торік необхідну техніку вже отримали 4 об’єднані громади Прикарпаття, а це Старобогородчанська, Ланчинська, Рожнівська та Верхнянська. Цього року комп’ютери очікують ще у 8 ОТГ, де вже розпочалась серйозна робота над впровадженням соціальних програм.

«У нашій громаді є кілька соціальних програм. Ми запроваджуємо їх методом проб і помилок та щороку щось змінюємо. Переконана, що в ОТГ необхідність і потребу цих соцпрограм і послуг бачать і розуміють більше, бо ми можемо оперативно допомогти людям у різних обставинах. Ось торік ми започаткували «Програму капітального ремонту житла». У нас є родина з трьома дітьми. Аби покращити їм умови проживання і щоб діти перебували з мамою в сім’ї, а не в інтернатних закладах, ми скерували 70 тис. грн на ремонт їхнього будинку, який перебував у аварійному стані. Вважаю це нашим досягненням, бо не кожна громада може виділити такі кошти для родини», - розповіла начальник відділу соціального захисту населення Верхнянської ОТГ Наталія Петришин.

За її словами, у Верхнянській ОТГ соцзахист охоплює усі категорії людей: від народження до людей похилого віку. Втім, останнім часом найбільш активно тут запрацювали молодіжні програми, які отримали схвальний відгук. Молодим активістам, зауважила Петришин, вже «замало простору у народних домах та клубах і вони виходять за їх межі». Літній сезон спонукає молодь Верхнянської ОТГ відкрити кінотеатр просто неба, а запроваджений екорух – впорядкувати парки та зелені зони.

У Печеніжинській ОТГ, де проживає майже 19 тисяч людей, лише створюють інформаційну базу, аби визначити, які соціальні послуги тут впроваджувати. Втім, серед пріоритетних вже називають транспортну та реабілітаційну, адже на території громади, де більшість населених пунктів є гірськими, проживають 89 воїнів АТО зі своїми родинами.

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«У нас дуже багато людей похилого віку, великий відсоток людей, а це майже 30%, люди з обмеженими можливостями. Так, у нас працює комплексна програма з надання соціальних послуг, але ми хочемо щось більш конкретного. До прикладу, реабілітаційні послуги для військових АТО, для діток з інвалідністю. Для нас це – важливо», - наголосила начальник відділу соціальної роботи Печеніжинської ОТГ Іванна Семенович.

Вона поінформувала, що нині в районі планують створити ще програми для спілкування людей в громаді, для виявлення дитячих талантів, адже будівель для таких програм у громаді достатньо. Їх, зауважила Семенович, потрібно лише відновити і впустити туди новий дух життя.

Як відомо, в Івано-Франківській області працюють 30 ОТГ.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Юрій Рильчук