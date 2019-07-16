На Київщині стартує пілотний проєкт доставки пенсій додому працівниками банку

У Тетіївській об’єднаній територіальній громаді Київської області стартує пілотний проєкт доставки пенсій додому працівниками банку для окремих категорій осіб.

Про це повідомляється на сторінці Київського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою" у Facebook.

“У Тетіївській ОТГ стартує пілотний проєкт з організації доставки пенсій окремим категоріям осіб додому. Тепер до пенсіонера приходитиме працівник банку і на місці можна буде здійснювати операції зі зняття готівки, оплати комунальних послуг тощо”, – йдеться в повідомлені.

Також Тетіївська міська рада у Facebook повідомляє, що доставка пенсій додому буде здійснюватись особам з інвалідністю І групи, особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду, особам, які досягли 80-річного віку або проживають у населених пунктах, де відсутні установи уповноваженого банку (Державний ощадний банк України).

"Тобто, додому до пенсіонера приходитиме працівник банку і на місці можна буде здійснювати операції зі зняття готівки, оплати комунальних послуг тощо",– додають у Тетіївській ОТГ.

Щодо реалізації цього пілотного проекту в Тетіївській міській раді провели нараду, у якій взяли участь заступник голови Київської облдержадміністрації В’ячеслава Кучер, начальник головного управління Пенсійного фонду України у Київській області Василь Фатхутдінов та заступник начальника головного управління ПФУ у Київській області Олена Зорка.

Міський голова Тетіївської ОТГ Руслан Майструк пообіцяв всебічну підтримку в реалізації пілотного проєкту, тому для кожного, хто користуватиметься цією послугою буде виготовлена картка жителя ОТГ, яка дасть змогу користуватися пільговим проїздом в міському транспорті та мати знижки під час надання соціальних послуг.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею і Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.