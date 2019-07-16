Уряд виділив 1,4 мільярда на підтримку малих міст

Кабінет міністрів України виділив 1,4 млрд грн на підтримку малих міст.

Про це повідомляє Асоціація міст України з посиланням на відповідне розпорядження Кабміну.

"10 липня Уряд схвалив рішення про спрямування 1,4 млрд грн на підтримку малих міст та селищ за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500-р)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підтримка малих міст та селищ належить до пріоритетів діяльності Асоціації міст України.

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Згідно з розпорядженням Кабміну, Міністерству фінансів доручено забезпечити погодження розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.