Уряд виділив 1,4 мільярда на підтримку малих міст
Про це повідомляє Асоціація міст України з посиланням на відповідне розпорядження Кабміну.
"10 липня Уряд схвалив рішення про спрямування 1,4 млрд грн на підтримку малих міст та селищ за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500-р)", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що підтримка малих міст та селищ належить до пріоритетів діяльності Асоціації міст України.
Згідно з розпорядженням Кабміну, Міністерству фінансів доручено забезпечити погодження розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.