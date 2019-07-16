Уряд виділив 1,4 мільярда на підтримку малих міст

Уряд виділив 1,4 мільярда на підтримку малих міст

Децентралізація
Укрінформ
Кабінет міністрів України виділив 1,4 млрд грн на підтримку малих міст.

Про це повідомляє Асоціація міст України з посиланням на відповідне розпорядження Кабміну.

"10 липня Уряд схвалив рішення про спрямування 1,4 млрд грн на підтримку малих міст та селищ за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500-р)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підтримка малих міст та селищ належить до пріоритетів діяльності Асоціації міст України.

Читайте також: Децентралізацію у передвиборчих програмах згадують сім партій

Згідно з розпорядженням Кабміну, Міністерству фінансів доручено забезпечити погодження розподілів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-