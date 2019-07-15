Децентралізацію у передвиборчих програмах згадують сім партій

Децентралізацію у передвиборчих програмах згадують сім з дванадцяти партій, які посідають топ-10 місць у загальнонаціональних рейтингах.

Такі дані дослідження Спецпроекту "Вибори вибори" та громадської організації "NGO Centre UA".

"У передвиборчих програмах політиків децентралізація є однією з найпопулярніших. Її пообіцяли виборцям 7 з 12 досліджених партій: "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Українська стратегія Гройсмана", "Самопоміч", "Опозиційний блок", "Опозиційна платформа – За життя" та "Сила і честь", - йдеться у дослідженні.

Також зазначається, що у партії "Слуга народу" обіцяють робити децентралізацію "по-європейськи". Тобто передати місцевим радам максимум повноважень. За розширення повноважень для органів місцевого самоврядування виступають і в партіях "Опозиційна платформа" та "Сила і честь".

Не тільки повноваження, але й ресурси обіцяють надавати громадам партії "Європейська солідарність", "Самопоміч", "Опоблок" та "Українська стратегія Гройсмана".

В "Опозиційному блоці" обіцяють в програмі передати на місця 100% податків на доходи фізичних осіб, екологічного податку, рентних платежів, акцизних зборів, 75% податку на прибуток підприємств.

Експерт з регіональної політики Анатолій Ткачук вважає, що у разі виконання цієї обіцянки держава буде втрачена:

"Ключовим податком, який тримає державу в будь-якій країні світу, є податок на доходи фізичних осіб. Тому частина цього податку залишається на місцевому рівні, частина – на державному. Щодо податку на прибуток підприємств – у нас, наприклад, є Дніпропетровська і Вінницька області, у яких різниця у сумі податку на прибуток підприємств на одну особу відрізняється в 10 разів на користь Дніпропетровської. Тобто асиметрія буде неймовірна", - сказав він.

Також фахівець обурений ідеєю залишити на місцях рентні платежі, адже корисні копалини вважаються надбанням нації, а не окремого регіону, де їх видобувають.

На противагу Опоблоку, партії "Свобода" та "Сила і честь" планують докладати зусиль, щоб зберегти унітарний державний устрій.

У "Свободі" кардинально проти будь-якої автономії, спеціального статусу чи особливого порядку місцевого самоврядування для всіх регіонів.

"Сила і честь" планує повністю розмежувати три гілки влади: законодавчу, виконавчу та судову. У партії також наполягають на збереженні унітарного устрою держави, додаючи, що він супроводжуватиметься "глибокою" децентралізацією.

Розмежування функцій виконавчої влади на місцевому рівні та органів місцевого самоврядування входить у плани "Самопомочі", "Слуги народу" та "Опозиційного блоку".

Політична сила мера Львова Андрія Садового працюватиме над ліквідацією обласних та районних державних адміністрацій, а президентська партія планує замінити ОДА та РДА на префектури європейського зразка. Нагадаємо, що сьогодні президент призначає та звільняє керівників областей та районів та має безпосередній вплив на формування політики регіону.

"За життя" у своїй програмі обіцяє надати місцевим радам можливість створювати виконавчі комітети.

Згідно з дослідженням, у передвиборчій програмі партії "Голос" позиція щодо децентралізації відсутня. Однак на уточнення аналітиків "Центр UA" партійці відповіли, що їхня політика полягатиме у наданні органам місцевого самоврядування і повноважень, і ресурсів для розвитку громад.

Читайте також: 15 тергромад Харківщини отримали у власність землю за межами населених пунктів Партія також планує зафіксувати в Конституції зміни, що відбулись у територіальній структурі держави. На завершальному етапі децентралізації в Україні зникнуть райони внаслідок об'єднання територіальних громад, і у плани "Голосу" входить конституційна формалізація оновленого територіального розподілу держави.

"Громадянська позиція" також не внесла питання місцевого самоврядування у свою програму. А у відповідь на запит обмежилась загальною обіцянкою надати місцевим громадам можливість самостійно будувати своє життя.

"А от "Батьківщина" та "Радикальна партія Олега Ляшка", які не згадали про децентралізацію у своїх програмах, проігнорували і запит на уточнення від аналітиків. Тож чого очікувати від цих політсил щодо впровадження децентралізації – невідомо", - додають у дослідженні.

Дослідження стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО "Центр UA" була відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.

У рамках дослідження аналізувалися партії "Батьківщина", "Голос", "Громадянська позиція", "Європейська солідарність", Об'єднання "Самопоміч", "Опозиційна платформа – За життя", "Опозиційний блок", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Свобода", "Сила і честь", "Слуга народу" та "Українська стратегія Гройсмана".