15 тергромад Харківщини отримали у власність землю за межами населених пунктів

П'ятнадцать із 19-ти ОТГ Харківщини вже отримали у власніть земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла директор Харківського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою" Діана Баринова.

"Використання цих земель стане додатковим джерелом наповнення бюджету громад та можливістю розвитку їх інфраструктури. Рада ОТГ буде самостійно розпоряджатися цією землею, слідкувати за її використанням. Раніше землі за межами населених пунктів знаходилися в розпорядженні Держгеокадастру, і фактично це розпоряджання відбувалося без врахування думки громади", - зазначила Баринова.

Вона уточнила, що 12 ОТГ отримали в своє розпорядження землі до грудня 2018 року, ще три - Пісочинська, Старовірівська, Циркунівська - наприкінці червня.

"Ще чотирі громади чекають отримання землі державної власності. Лозівська ОТГ є найбільшою ОТГ в Україні, отже інвентаризація землі займає значну кількість часу, хоча громадою вже розпочато цей процес. Великобурлуцька ОТГ наразі знаходиться на завершальній стадії та днями отримає землі. Ізюмська ОТГ розпочинає зазначений процес. Олексіївська ОТГ тільки пройшла рубікон перших виборів голови та депутатів громади, питання передачі землі буде розглядатися після проведення першої сесії", - пояснює Баринова. За її словами, загалом об’єднаним територіальним громадам передано 2951 земельну ділянку сільськогосподарського призначення: "Найбільшу кількість отримала Золочівська ОТГ — 687 земельних ділянок (загальна площа 8167,6 га). Другу сходинку за кількістю отриманих земельних ділянок посіла Зачепилівська ОТГ - 418 земельних ділянок (загальна площа 2017,9 га), третю - Старосалтівська ОТГ - 291 земельні ділянки (загальна площа 3441,2260 га)".

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"Далі передачу земель за кількістю земельних ділянок можна розподілити наступним чином: Коломацька ОТГ - 266 земельних ділянок, Нововодолазька - 256 земельних ділянок, Малоданилівська - 152, Оскільська - 205, Чкаловська - 178, Старовірівська - 173, Наталинська - 71, Циркунівська - 69, Пісочинська - 53, Мереф’янська - 40, Малинівська - 33 земельні ділянки. Площа ділянок - від 400 га до понад 3 тис. га", - інформувала директор Харківського ЦРМС.

За її словами, передача земель за межам населених пунктів стане гарним інструментом для подальшого розвитку територій об’єднаних громад.

Передача земель державного значення в комунальну власність, пояснили кореспонденту Укрінформу в Головному управлінні Держгеокадастру у Харківській області, здійснюється на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 31.01.2018 "Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад" в рамках поглиблення децентралізації.

Як повідомляв Укрінформ, у Харківській області створено 19 ОТГ, що складає третину від плану.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею і Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Харківський ЦРМС