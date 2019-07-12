Представників Хотинської ОТГ навчали писати грантові проекти

На запит Хотинської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) експерти з Чернівців провели тренінг з питань проектного менеджменту для представників бюджетних установ громад Хотинського району.

Захід відбувся за ініціативи Чернівецького Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

Експерти Чернівецького ЦРМС запевняють, що найбільш позитивним у проведенні такого тренінгу є те, що ініціатива надійшла не від експертів, не від тренерів з написання проектів з децентралізації, а саме від представників громади.

«Важливо те, що ми уже перейшли цей етап, коли лише фахівці Центру самі організовували тренінги і запрошували представників громад чи органів місцевого самоврядування. Приємно, коли ініціатива надходить, так би мовити, «з низів». Тобто, люди вже самі розуміють, що їм це потрібно, і просять допомогти, показати, як написати якісний проект, щоб на нього виділили кошти», - зазначив радник з регіонального розвитку Чернівецького ЦРМС Олексій Грушко.

Під час тренінгу присутніх навчали правильно формулювати ідеї для вирішення проблемних питань, аналізувати ці проблеми та упорядковувати їх в написаних проектах тощо.

«Є такий стереотип, що ось ми напишемо проект і нам дадуть гроші на його реалізацію. Це хибна думка. Проекти пишуться не для того, щоб отримати гроші, а для того, щоб вирішити проблему. І тут хотілося б одразу зауважити: якщо вашу проблему можна вирішити лише грошима, то це не проблема для проекту. Наприклад, якщо у вас дорога не залатана і ви можете її відремонтувати, просто віднайшовши гроші на це, то це не є проблемою. У вас просто немає на це коштів у даний момент. А от якщо ви кожного року або навіть кілька разів на рік грейдеруєте цю дорогу і ремонтуєте її, а вона далі руйнується, то це вже якась проблема – або погані водостоки, або неякісні матеріали, або транспорт не той рухається по цій дорозі. В такому випадку якраз і потрібно шукати вирішення проблеми за допомогою написання і подальшої реалізації якогось проекту. Навіть якщо ви не отримаєте фінансування на вирішення цього проекту, то якісно написаний проект уже може стати половиною вирішення вашої проблеми», – підкреслив експерт.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Віталій Олійник