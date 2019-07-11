Лідер чи адміністратор: У Миколаєві обговорили роль старост в ОТГ

Яка роль старостинських округів в розвитку та діяльності об’єднаних територіальних громад, як старості знайти своє місце в системі місцевого самоврядування і створити власну команду, щоб якомога ефективніше надавати послуги членам ОТГ?

Про ці та низку інших питань йшлося під час практичного семінару з питань функціонування старостинських округів і діяльності старост в ОТГ «Роль старости як лідера, адміністратора та представника», організованому Миколаївським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Посада старости – відносно нова, вона з’явилася лише після прийняття закону про добровільне об’єднання громад. Тому ще не всі розуміють що це таке, які функції має виконувати ця людина, які у нього є обов’язки та права. Тим більше, це актуально для тих громад, які нещодавно об’єдналися і де щойно пройшли вибори голів. Таких на Миколаївщині 12. У них 30 червня відбулися вибори. Але питання, які ми сьогодні розглядатимемо на семінарі, актуальні і для вже діючих старост», - зазначила радник з юридичних питань Миколаївського ЦРМС Наталія Баланюк.

За її словами, під час семінару його учасники дізнаються не лише про повноваження старост, а й про те що таке старостинські округи, як їх формувати, як розробити паспорт округу, як складати проєкти по залученню фінансових ресурсів та багато чого іншого.

Учасників заходу також навчали, як правильно створити команду старости, щоб якомога ефективніше виконувати свої обов’язки і надавати послуги членам громади. Адже на селі староста – це людина, котра наділена переліком певних повноважень і представляє інтереси селян у місцевій владі.

Також, староста бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою, використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території свого округу, разом з активом працює над поповненням бюджету громади. Тому громада не може бути успішною, якщо старостинські округи працюють неефективно.

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Отож не дивно, що жваву дискусію під час семінару викликав виступ старости сіл Козирка та Михайлівка Радсадівської ОТГ Тетяни Драгуновської. Вона поділилася з присутніми досвідом своєї роботи на цій посаді. За її словами, наразі функції старости не дуже відрізняються від повноважень сільського голови. Але все ж є певні відмінності. Зокрема, повноваження сільського голови розповсюджуються на всю територіальну громаду, а старости – лише на його округ. Крім того, до обов'язків старости додалося виконання нотаріальних дій і функцій РАГСу – видача свідоцтв про народження, про смерть, реєстрація шлюбу тощо.

«Кожна сільрада виробляє своє положення про старосту, де передбачаються всі функції, які має виконувати ця посадова особа. Наразі повноважень достатньо, щоб ефективно виконувати свої обов’язки. У нас є повна взаємодія з головою ОТГ, ми разом вирішуємо проблеми села», - зазначила Драгуновська.

Вона також відповіла на питання колег, які лишень недавно стали виконувати обов’язки старост.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Алла Мірошниченко