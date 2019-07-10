Кабмін затвердив план поділу на ОТГ тимчасово окупованої Донеччини

Кабінет міністрів своїм розпорядженням затвердив зміни до Перспективного плану формування територіальних громад Донецької області – непідконтрольну українській владі територію поділили на 20 потенційних ОТГ.

Про здійснення реформ на окупованій території поки не йдеться – децентралізація можлива лише після повернення туди української влади, повідомляє Донецький центр розвитку місцевого самоврядування.

Робота над Перспективним планом, за яким уся територія Донецької області буде поділена на потенційні громади, розпочалась влітку минулого року, за дорученням віце-прем’єра. Активну участь у процесі обговорення формату ОТГ взяли фахівці з Мінрегіону, Донецької ОДА, а також команда Донецького Центру розвитку місцевого самоврядування, Програми "U-LEAD з Європою".

Згідно оновленого Перспективного плану, на тимчасово непідконтрольній українській владі території планується створити 20 об’єднаних територіальних громад. Загалом виходить, що на всій території Донеччини має бути утворено 65 ОТГ.

"Наразі в Донецькій області створені та повністю функціонуть 11 ОТГ. Серед наймолодших – Бахмутська міська ОТГ, створена в кінці червня 2019 року шляхом приєднання сільської території до міста обласного значення. Ще сім громад пройшли процедуру об’єднання, але чекають від ЦВК на призначення перших виборів. Перші вибори не призначають з різних причин, основні з них - безпекове питання та проблеми з врегулюванням адміністративно-територіального устрою", - розповідає Максим Ткач, радник з питань децентралізації Донецького ЦРМС.

Щодо тимчасово непідконтрольної території, то там за Перспективним планом пропонується створити різні громади: міські, сільські та селищні. В деяких з них вийде так, що одне місто буде підпорядковане іншому. Наприклад, до складу Харцизької міської ОТГ увійде місто Зугрес, до Донецької міської ОТГ – місто Моспіно, роз’яснює Ткач. Українським законодавством поки не врегульоване питання інституту представництва місцевої влади в таких громадах, де місто підпорядковане іншому місту, як, наприклад старости в сільській території.

"Потенційні ОТГ на тимчасово непідконтрольній території вважаються спроможними за старими економічно-соціальними показниками, яким вже більше п’яти років. Наразі нема можливості отримати достовірну інформацію щодо стану економіки в цій частині Донецької області. А значить, формати об’єднаних громад, запропонованих у новому Перспективному плані, можуть бути відкориговані в подальшому", - заявив Ткач.

Щомісяця Мінрегіон готує моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. В рамках цього моніторингу формується рейтинг областей щодо формування спроможних громад. Після того, як оновлений Перспективним план покрив ОТГ усю територію Донецької області, для регіону покращились окремі показники. Донецька область увійшла до переліку лідерів за показником покриття об’єднаними громадами в Перспективному плані та стала на одну сходинку з іншими 7 областями. За загальним рейтингом областей щодо формування ОТГ Донеччина посідає десяте місце.