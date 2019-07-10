Понад 90 районів в Україні зволікають з реформою децентралізації - Мінрегіон

В Україні 4277 місцевих рад об’єдналися у 924 спроможні громади. З них 33 – це міста обласного значення, які приєднали до себе більше ніж 70 навколишніх місцевих рад. Проте, понад 90 районів в Україні зволікають з реформою децентралізації.

На цьому наголосив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В’ячеслав Негода, коментуючи дані Моніторингу процесу децентралізації та реформування місцевого самоврядування станом на 10 липня 2019 року, повідомляє пресцентр ініціативи «Децентралізація».

«Лідерами реформи залишаються Житомирська, Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська та Хмельницька області. На останніх позиціях рейтингу - Закарпатська, Кіровоградська, Вінницька, Львівська та Київська області. Повільно зменшується кількість районів, де не створено жодної громади. Протягом останнього місяця всього в трьох районах ситуація зрушилася з місця, а 91 район досі залишається без об’єднаних громад. На жаль, наслідки чиєїсь бездіяльності в районах відображаються на якості життя людей на цих територіях. Маємо сподівання вже на новий склад парламенту, перед яким стоятиме завдання дати законодавчі інструменти для завершення реформи, забезпечення її повсюдності», - сказав Негода.

За його словами, на території об’єднаних громад проживає 10 мільйонів населення. Завдання міністерства, спільно з органами місцевого самоврядування і місцевими адміністраціями, підкреслив Негода, – втілити реформу на всій території країни.

Перший заступник міністра наголосив на необхідності закріпити децентралізацію в Конституції України, прийняти законодавчу базу засад адміністративно-територіального устрою, завершити в адміністративний спосіб формування спроможних громад та сформувати нові райони, запровадити державний нагляд та контроль за рішеннями органів місцевого самоврядування.