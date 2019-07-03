На Закарпатті стартував процес об'єднання в 72 громадах

У Закарпатському ЦРМС провели нараду щодо ходу реформи децентралізації в області.

З відставкою Геннадія Москаля з посади голови Закарпатської ОДА в області процес зрушився з мертвої точки, громадам, які роками чекали висновків ОДА, їх надають, також на розгляд обласної ради подано Перспективний план області. Очікується, що він буде прийнятий на сесії облради в кінці липня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив Іван Дем'янчук, директор Закарпатського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою”.

"Перше, що можна сказати, підсумовуючи останні шість місяців реформи на Закарпатті, це те, що процес в області зрушив з мертвої точки через політичну волю нового керівництва області. Буквально за останні тижні на Закарпатті з'явилася ще одна об'єднана громада — Горондівська, яка досі шість разів подавала документи на висновок ОДА і не отримувала його. Також ОДА нарешті подала проект Перспективного плану до обласної ради, очікується, що після консультацій його розглянуть на сесії облради у кінці липня", - сказав Дем'янчук.

З його слів, на Закарпатті населенні пункти зараз активно включаються в процес створення нових громад, хтось на етапі громадських обговорень, хтось уже готовий подавати документи на висновок до ОДА.

"Наразі у 72 громадах проходить рух по створенню ОТГ, особливо активний рух на гірських територіях — це Воловеччина, Міжгірщина та Березнянщина. Можна сказати, що зміна керівництва значно пожвавила на Закарпатті рух по створенню ОТГ", - зазначив Дем'янчук.

Він наголосив, що зі свого боку Закарпатський ЦРМС активно консультує громади, які до них звертаються, наголошуючи при цьому, що в разі, якщо вони бажають виходити на вибори до ОТГ у жовтні, то весь процес мають завершити до середини серпня і подати лист щодо призначення виборів в ОТГ до ЦВК.

"Щодо перспективного плану, проект якого поданий на розгляд до Закарпатської обласної ради, — з Києва області був запропонований проект на 40 громад, наразі в обласну раду подано проект на 50 громад. Можливо збільшення кількості громад, але це буде вирішено під час додаткових консультацій із обласними депутатами перед слуханням проекту на сесії обласної ради", - наголошує директор Закарпатського ЦРМС.

До проекту Перспективного плану Закарпатської області наразі, зокрема, не включені Холмківська ОТГ, Нижньоселиська та Залужанська, які, раніше подавали документи на висновок до Закарпатської ОДА, але не отримали позитивного висновку.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно з Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Сергій Гудак