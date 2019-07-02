Управління в сфері ЖКГ: У Дніпрі обговорили функції тергромад

На Дніпропетровщині представники ОТГ опановували секрети управління у сфері ЖКГ, а також нетипові проекти у сфері комунальних зобов’язань і функцій територіальних об’єднаних громад.

Семінар «Особливі види проектів: проекти житлово-комунального господарства» пройшов на базі Дніпропетровського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Реформа децентралізації передбачає розширення повноважень об’єднаних територіальних громад і більшість цих повноважень фокусуються на якості життєзабезпечення населення, тобто сфера житлово-комунального господарства є пріоритетною, адже це і якість доріг, якість питної води, водозабезпечення, це освітлення, благоустрій місцевих територій. Ця сфера не була типовою для громад до часу створення ОТГ, тому що більшість сільських, селищних рад не мали таких організацій у своєму підпорядкуванні. Однак зараз ми її розглядаємо як кардинальну, наріжну сферу, яка може змусити, переконати ті території, які ще не стали об’єднаними, приєднатися або об’єднатися», - сказала директорка Дніпропетровського ЦРМС Олена Тертишна.

За її словами, у громадах області вже навчилися формувати й реалізувати такі проекти. Прикладом є Червоногригорівська ОТГ, де один лише Придніпровський старостинський округ створив і опікується діяльністю 19 ОСББ, управляє трьома житлово-комунальними господарствами.

У Новоолександрівській ОТГ староста Волоського старостинського округу Андрій Пінчук для того, щоб забезпечити людей водою, створив комунальне підприємство «Волоські мережі», яке за рік роботи вийшло у прибуток. Крім того, усі реформи, які проводив староста на своєму окрузі, торкалися сфери комунальних послуг, благоустрою території, життєзабезпечення населення. А далі вже йшли реформа освіти, бо по гарній дорозі можна привезти дітей до школи, реформа медицини, тому що з якісним водозабезпеченням, благоустроєм настає черга надання якісних медичних послуг.

Як зазначалось на семінарі, вже всі звикли, що підприємства сфери ЖКГ дотаційні, а щоб вони функціонували, треба підвищувати тарифи на воду, вивіз сміття й інше. Виявляється – ні, вони можуть бути й економічно сильними, прибутковими, заробляти кошти для бюджету громади.

«Ще один момент, на який ми звертаємо увагу на семінарі, що господарства можуть формувати свої комунальні об’єкти, які б допомагали громадам не лише надавати конкретну послугу, а створювати робочі місця. Так, у Могилівській ОТГ, де люди створили «Перший ягідний» кооператив, громада запропонувала йому підтримку комунальної сфери. Сьогодні громада закуповує холодильні камери і буде взаємодіяти з кооперативом на предмет створення єдиного комунального підприємства», - відзначила Тертишна.

На її думку, реформа ЖКГ запізнилася мінімум на три роки. Створюючи ОТГ, потрібно було одразу починати з реформи житлово-комунального господарства, переконана директорка ЦРМС.

«Мають бути створені державні програми, які могли б пріоритезувати сферу ЖКГ у питаннях функціональної діяльності ОТГ. Є державна субвенція, гранти, які треба вигравати, але немає такого єдиного комплексу, який би хотілося сьогодні презентувати громадам. Саме життя і діяльність тергромад підказує, що сфера ЖКГ стає питанням номер один», - додала Тертишна.

Начальниця управління дозвільної діяльності та економіки природокористування Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА Олена Мальцева познайомила аудиторію з регіональним планом поводження з відходами, законодавством у сфері поводження з відходами, показала схеми санітарної очистки населених пунктів, порядок їх розробки та затвердження.

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«Вивезення відходів є актуальним питанням як для підприємств, так і для ОТГ. Станом на сьогодні, в області діє 11 сміттєвих полігонів, яких не вистачає для охоплення усіх населених пунктів. ОТГ мають вже зараз вирішувати питання поводження з відходами, бо з моменту, коли вся область буде поділена на громади, останнім нікуди буде вивозити сміття на неконтрольовані території», - пояснила Мальцева.

Виконувач обов’язків старости Придніпровського старостату Червоногригорівської ОТГ Олександр Прокопенко поділився своїм досвідом створення та налагодженням ефективної роботи ОСББ.

На території старостату мешкає 3,5 тисячі жителів, до складу входить три населених пункти, в тому числі село Кам’янське, у якому 26 багатоповерхових будинків, де створено 19 ОСББ, 760 квартир, 37 тисяч метрів житлового фонду, централізоване водопостачання, водовідведення.

«Практично всі необхідні комунальні послуги виконуються в повному обсязі і, на мій погляд, якісно. В тому числі вивіз твердих побутових відходів. Так склалось, що я був ініціатором розміщення біля села Кам’янського одного з 6-ти полігонів ТПВ, що мають дозволи і працюють за всіма правилами роботи, з розрахунком користування насамперед міста Нікополя. Таким чином наш полігон входить у 800-метрову зону села Кам’янського, але якщо з твердими відходами працювати цивілізовано, пересипати щодня грунтом, дренажувати, то ніякого запаху не буде, і в нас його немає», - сказав Прокопенко.

Він переконаний, що самоорганізація населення в частині утримання житлового фонду дає гарні результати.

«Нам вдалося зберегти єдиний майновий комплекс, що має дуже велике значення. Наша модель спрацювала швидко: ми зберегли всю структуру, колишню ЖЕК, перейменувавши у комунальне підприємство, купили новий автомобіль з вивозу сміття і на цьому підприємстві ми зав’язали дві основні для села послуги – це утримання житлового фонду і санітарна очистка не лише села Кам’янського, а й усіх населених пунктів нашого старостату» - зауважив Прокопенко.

Під час семінару було презентовано практичні кейси стосовно створення належних умов для ефективної роботи ОСББ, актуальні гранти для житлово-комунального господарства громад, нові можливості для впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією, підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Микола Мякшиков