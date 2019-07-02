На Донеччині створили першу ОТГ навколо міста обласного значення

На Донеччині створена перша об’єднана територіальна громада навколо міста обласного значення. Нею стала Бахмутська ОТГ.

Згоду на приєднання до Бахмута та створення об’єднаної територіальної громади надали відразу всі п’ять сільських рад, зазначених у Перспективному плані формування територіальних громад Донецької області, повідомив директор Донецького Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» Сергій Івахнін, який узяв участь у пленарному засіданні сесії.

"Об’єднання міста з селом надає можливість останньому використовувати його розгалужені і розвинені ресурси та послуги, реалізовувати спільні інфраструктурні, соціальні, містобудівні проекти в інтересах жителів територіальної громади. Також збільшує фінансові ресурси і можливості для залучення інвестицій", - зазначив Івахнін.

На його думку, це також дозволить суттєво пришвидшити процеси об’єднання громад у Донецькій області.

За словами радника з питань децентралізації Донецького ЦРМС Максима Ткача, проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення» зареєстрували ще навесні минулого року. “З моменту вступу в дію прийнятих змін усі міста обласного значення отримали можливість приєднувати села без проведення виборів. Фактично місто набуває статусу спроможної громади і мають право приєднувати села, як це зараз можуть робити сформовані ОТГ. Важлива умова – ці населені пункти мають бути зазначені в складі потенційної громади в Перспективному плані формування територіальних громад Донецької області”, - наголосив Ткач.

Загалом на території Донецької області, підконтрольній українській владі, знаходиться 15 міст обласного значення, а значить, спрощена процедура створення ОТГ навколо таких міст актуальна для регіону. Процедурою створення ОТГ шляхом приєднання вирішили скористатися відразу декілька міст обласного значення: відповідні процеси розпочались у Бахмуті, Дружківці, Вугледарі та Маріуполі. І першим містом, хто повністю пройшов всі етапи та виніс остаточне рішення на затвердження депутатів, став саме Бахмут.

Взагалі-то процес створення Бахмутської ОТГ розпочався ще в 2015 році. Коли були прийняті зміни в законодавстві, в Бахмуті вже були готові піти за спрощеною процедурою створення громади. У Бахмутську ОТГ за Перспективним планом мають об’єднатись разом з містом п’ять сільських рад - Опитне, Покровське, Іванівське, Зайцеве та Калинове.

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Процес створення Бахмутської ОТГ супроводжували експерти Донецького ЦРМС, надавали посадовцям Бахмутської ради консультації з перших рішень, які треба ухвалити після створення ОТГ, поради по розробці положення про старост, в якому важливо врахувати механізми захисту інтересів територій сільських рад тощо.

“Бахмут - це перше місто обласного значення, яке було наполегливим у напрямку реформи децентралізації та досягнуло своєї мети. Не чекати чогось у майбутньому, а вже сьогодні скористатись перевагами реформи. Створення Бахмутської ОТГ стане позитивним прикладом для інших міст обласного значення, які зможуть прискорити процедуру утворення ОТГ шляхом приєднання. Бахмут рухається до розвитку своєї території та України в цілому. Громада знаходиться на лінії зіткнення, а значить, слугуватиме прикладом для жителів тимчасово непідконтрольної території, що в Україні жити краще”, - додав Івахнін.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Донецький ЦРМС