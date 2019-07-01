У Запорізькій області обрали голів та депутатів у 4 ОТГ

У Запорізькій області відбулися перші вибори голів та депутатів місцевих рад у Більмацькій, Новоолександрівській, Пологівській та Розівській об’єднаних територіальних громадах.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

“Очолити Більмацьку громаду люди довірили начальнику відділу інфраструктури Комиш-Зорянської селищної ради Борису Ковальчуку (26%). Керувати Розівською ОТГ буде Світлана Нестеренко, яка працювала головним спеціалістом райдержадміністрації (27%). У Пологівській та Новоолександрівській громадах перемогу здобули їх нинішні керівники Юрій Коноваленко та Олександр Корнієнко (81% та 54% голосів відповідно)”, - йдеться у повідомленні.

Середня явка, як зазначається, склала 35%, найбільш активно голосували жителі Новоолександрівки (48%), а найпасивнішими були пологівці (30%).

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Як раніше повідомлялось, також відбулись вибори місцевих депутатів. До Пологівської міськради вибори відбулися за пропорційною системою. Депутатські мандати здобули представники восьми політичних сил: партії «Наш край», Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Аграрної партії України, Партії ветеранів Афганістану, партії «Національний корпус», партії УКРОП, блоку Петра Порошенка «Солідарність» та Радикальної партії Олега Ляшка.

Запорізька область вже три роки поспіль перебуває серед національних лідерів за темпами децентралізації. В регіоні створено понад 50 ОТГ.

Фото: decentralization.gov.ua