На перших виборах у двох ОТГ Херсонщини перемогли самовисуванці

Перші вибори в двох ОТГ на Херсонщині відбулися без серйозних порушень, явка становила в середньому 43%, головами ОТГ стали самовисуванці.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«По Шляхівській ОТГ явка, станом на 20 годину 30 червня становила 50,2%, по Милівській ОТГ – 35,8%», - повідомили кореспонденту агентства в Херсонській ОДА.

Що стосується довиборів депутатів Чаплинської селищної ОТГ, до якої приєдналася Преображенська сільська рада, то тут явка становила 29,7%.

Як зазначив у розмові з кореспондентом Укрінформу голова облорганізації КВУ Дементій Білий, явка на перших виборах у двох ОТГ виявилась досить високою. «Достатньо хороша явка, адже зараз збір врожаю, проте люди прийшли на голосування. Це означає, що попрацювали кандидати у депутати та сільські ради», - зазначив Білий.

За його словами, у Шляхівській ОТГ переміг чинний голова Шляхового Віктор Доля (самовисуванець). Там балотувалося три кандидати.

У Милівській ОТГ переміг чинний голова Милового самовисуванець Олег Яхнієнко, який був єдиним кандидатом.

Підтримка виборцями переможців на посади голів ОТГ значна. За інформацією ОДА, Віктор Доля отримав 66% голосів виборців, а Олег Яхнієнко 87,6%.

«У Шляхівській ОТГ депутатами стали 11 самовисуванців, 2 - від «Батьківщини» та 1 представниця Аграрної партії. У Милівській ОТГ депутатами стали 6 самовисуванців, 3 представники «Батьківщини», 2 представники Радикальної партії Олега Ляшка, 2 представники «Солідарності», 1 представник «Нашого краю», - зазначив Білий.

Хоча основні політичні сили висували своїх кандидатів, але більшість, хто пройшов – самовисуванці, і це вже традиційно для місцевих виборів, зазначив голова облорганізації КВУ. За його словами, це свідчить про низький рівень партійної роботи на місцях, про недовіру людей до партій.

«Проте не можна проєктувати цю ситуацію на вибори парламентські – там інша логіка. Що стосується місцевих виборів, то часто партійці обмежуються тим, що приїздять в ОТГ напередодні виборів і просто залучають у партію кандидатів, а не проводять системну роботу», - відзначив Білий.

Вибори відбулися у спокійній обстановці. Спостерігачі Комітету виборців України не зафіксували серйозних порушень, які могли б вплинути на результати голосування, каже голова облорганізації КВУ.

За його словами, навчання, яке проводилося напередодні з керівництвом ДВК, дало результати – вони мали опорні схеми, на які звертали увагу під час роботи. "Проте все ж виникала необхідність консультацій, адже документація досить складна", - каже Білий.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині 30 червня відбулися перші вибори голів та депутатів у Шляхівській та Милівській об’єднаних територіальних громадах, що були скасовані у 2018 році через введення воєнного стану. На виборах у цих двох ОТГ на одне депутатське місце претендували 4-5 кандидатів.

Фото з відкритих джерел