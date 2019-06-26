Закарпатській облраді направили "історичний" перспективний план

Керівник Закарпатської обласної державної адміністрації Іван Дуран направив до Закарпатської обласної ради для схвалення проект Перспективного плану формування територій громад області.

Про це повідомляє у Facebook Закарпатський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

“25 червня т.в.о. голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Дуран підписав розпорядження про направлення проекту Перспективного плану формування територій громад Закарпатської області для схвалення на черговій сесії Закарпатської обласної ради. Розпорядження вийшло під номером 06-9/2745. У проекті Перспективного плану рівно 50 об’єднаних територіальних громад – 7 існуючих та 43 потенційні”, - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в Закарпатському Центрі розвитку місцевого самоврядування, це величезний прогрес для Закарпатської області, нагадавши, що востаннє в облраді розглядали План ще 27 серпня 2015 року, тобто майже 4 роки тому. При цьому і робоча група з напрацювання Перспективного плану не збиралася на засідання, а колишній голова облдержадміністрації взагалі категорично виступав проти реформи децентралізації і неодноразово публічно її критикував, долали в ЦРМС.

Таким чином, протягом цих років Закарпаття залишалося єдиною областю в Україні, яка не прийняла Перспективний план, що призвело до того, що регіон впевнено посів останнє місці в Україні за темпами реалізації реформи децентралізації, а громади рік за роком втрачали можливості, які надавав уряд України об’єднаним громадам.

«Нарешті сталося те, чого ми чекали з 2015 року. В поданому проекті Перспективного плану враховані як рекомендації Мінрегіону, так і наші та інших місцевих спеціалістів, які враховують специфіку Закарпатської області”, - сказав директор Закарпатського ЦРМС Іван Дем’янчук.

Він висловив сподівання, що Закарпатська облрада затвердить Перспективний план у цілому по області та направить його до Кабміну. “В свою чергу Кабмін після певних процедур прийме відповідну постанову, що нарешті розблокує реформу і дасть громадам багато можливостей. Крім того, позитивне рішення облради продемонструє бачення Закарпатської влади з розвитку регіону в цілому. За всі ці роки ОМС не знали, що робити, не поспішали об’єднуватися, бо не бачили позиції обласної влади. Зараз це має змінитися. Це ще не перемога, але дуже великий крок до неї», - підсумував Дем’янчук.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами: Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією - й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Закарпатський ЦРМС