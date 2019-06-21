Тергромади Житомирщини розповіли про успішно реалізовані проєкти

Об’єднані територіальні громади Житомирщини розповіли про свої успішно реалізовані проєкти, поділилися досвідом залучення жителів до втілення ідей у життя, співпраці з громадськими організаціями та участі у грантових програмах.

Про це представники громад розповіли під час семінару «Кращі практики реформи децентралізації», що пройшов у Житомирському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент «Укрінформу».

«На семінарі представники ОТГ презентують креативні проєкти, спрямовані на залучення жителів громад. Своїми досягненнями діляться Червоненська, Овруцька, Коростишівська та Брусилівська ОТГ. Вони продемонстрували, як можна розвиватися і вирішувати проблеми завдяки можливостям, що дає реформа децентралізації. Саме ці громади доводять, що для змін потрібні бажання та наполеглива робота», - зауважив радник з комунікацій Житомирського ЦРМС Дмитро Клименко.

За словами заступниці голови Червоненської селищної ОТГ Олени Поліщук, упродовж трьох років в громаді вдалося реалізувати 57 проєктів на загальну суму 56 млн грн.

«Коли створили громаду, то помітили, що населення доволі пасивне. Відтак вирішили активізувати людей та мотивувати їх діяти заради якісних змін. Так, одним із успішних кроків став розроблений проєкт місцевої громадської організації для участі в конкурсі «Неймовірні села України» в 2017 році. Червоне тоді перемогло. Ми виграли 75 тис. грн, які використали на облаштування кованими конструкціями парку для відпочинку. Утім, для нас важливі не стільки ці гроші, як бренд громади, яку після конкурсу всі знають і впізнають», - каже Поліщук.

Крім того, у всіх населених пунктах громади з’явилися дитячі майданчики та оновлені зупинки громадського транспорту. За кошти ПРООН відбувається ремонт вуличного освітлення і заміна ламп на енергоефективні. До того, у Червоненській ОТГ вже створений культурно-правовий медіапростір.

Директор Коростишівської міської станції юних техніків Юлія Вознюк поділилася досвідом молодіжної громадської ради, яка започаткувала школу місцевого самоврядування.

«Школа місцевого самоврядування дозволяє передовсім активізувати молодь, забезпечити відкритість влади та розширити взаємодію між органами місцевого самоврядування та тими, хто в майбутньому в них працюватиме і змінюватиме громаду», - підкреслила Вознюк.

У школі місцевого самоврядування займаються люди віком 13-35 років, для яких проводять лекції представники влади, громадського сектору, а також залучають фахівців Житомирського ЦРМС. Мета таких занять – мотивувати молодь до змін, реалізувати нові проекти та долучати її до заходів, що проходять на території громади.

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Як розповіла начальник відділу економіки та інвестицій Овруцької ОТГ Оксана Левківська, головним орієнтиром для громади є розроблена стратегія розвитку до 2027 року. Так, серед ключових її пріоритетів є сприяння розвитку економіки, покращення інфраструктури та туризм.

Нині Овруцька ОТГ активно працює над реалізацією програми поводження з твердими побутовими відходами та підвищенням рівня екологічної свідомості людей.

Заступник голови Брусилівської селищної ради Віктор Шкуратівський поділився, що пріоритетом для громади є надання соціальних послуг населенню. При цьому, мова йде про різні галузі – освіту, медицину, житлово-комунальне господарство. Відтак, в ОТГ вирішили долучати до цього самих жителів. Як приклад, для очищення снігу в окремих населених пунктах залучають людей, які мають техніку і можуть оперативно на місці це зробити.

В ОТГ також роблять акцент на культурі, а саме на систематизації та охороні культурної спадщини, створенні соціального ліфту для людей, які мають здібності і таланти, та організація дозвілля в ОТГ. Зокрема, в будинку культури села Хомутець провели ремонт, і тепер послуги місцевим жителям надає громадська організація.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Ірина Чириця