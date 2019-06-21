Доцільність утримання мінішкіл обговорили на Львівщині

Голови об'єднаних територіальних громад, їхні заступники, керівники відділів освіти та профільні працівники ОТГ у Львівській області взяли участь у семінарі «Методика формування спроможної освітньої мережі».

Захід відбувся у Львівському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В центрі сьогоднішньої розмови — дитина, яка здобуває освіту. Саме на неї мають бути спрямовані всі зміни в освітньому процесі, починаючи від коштів і завершуючи методиками та програмами, які покращують якість освіти”, - наголосила директор ЦРМС Галина Гречин.

Як зазначалося, питання освіти в об`єднаних територіальних громадах набирає особливої ваги з огляду на те, що фінансування шкіл і дитсадків лягає на плечі громад.

Особливу увагу було приділено питанню доцільності утримання шкіл, у класах яких лише по кілька учнів.

“Об`єднана територіальна громада, яка ставить собі за мету якісну освіту, зрозуміє, що навчати якісно п`ятьох дітей у 10-му класів неможливо. Це стане зрозуміло, проаналізувавши результати ЗНО. Тому, коли постає питання утримувати чи ні неповну школу, потрібно брати за пріоритет дитину, її освітнє забезпечення, її конкурентність серед ровесників при вступі у виш і згодом - на ринку праці”, - наголосила директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Любомира Мандзій.

Натомість, за її словами, в окремих ОТГ акценти зміщуються в бік учительської зайнятості, збереження “малих” шкіл. Водночас багатьом із них уже не вистачає освітньої субвенції на утримання таких закладів.

Такої ж думки й експерт Програми "U-LEAD з Європою" Сергій Дятленко. За його словами, рішення про закриття школи складне, але - потрібно визначатися. Адже спроможна освітня мережа - це майбутнє громади і дітей у ній.

“Створювалися громади для того, щоб люди, які там живуть, жили краще, успішніше, заможніше і розвивалися. Освіта — це фундамент розвитку громади, який ми закладемо сьогодні, а через 10-15 років він дасть результати. Хто це розуміє, той цей фундамент робить міцним і надійним”, - сказав Дятленко.

Він також розповів про формування мережі класів з урахуванням демографічної ситуації, про забезпечення рівного доступу до якісної шкільної освіти, доступність дошкільної та позашкільної освіти, про підвезення дітей і вчителів до шкіл.

Розглядались також питання управління освітою в громадах, залучення до співпраці мешканців ОТГ, фінансування галузі, створення Нового освітнього простору, супровід освітнього процесу.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Львівський ЦРМС