В Іллінецькій ОТГ розвивають «метеоритний» туризм

В Іллінецькій ОТГ, що на Вінниччині, розпочали популяризацію найстарішого в Європі метеоритного кратера – Іллінецької астроблеми як туристичного об’єкта.

Про це у четвер під час семінару «Сільський і міський туризм на Вінниччині. Шляхи посилення співпраці між усіма зацікавленими сторонами», організованого Вінницьким Центром розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» спільно з Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА, повідомила начальниця відділу інвестиційного розвитку та стратегічного планування Іллінецької ОТГ Тетяна Герман.

«На території нашої громади на межі з Липовецьким районом розташована Іллінецька астроблема – найстаріший у Європі метеоритний кратер ударно-вибухового типу. Ми хочемо його розвивати як потужний туристичний об’єкт. Перший етап вже пройдено – реалізовано проект вартістю 263 тис. грн, який дозволив там забезпечити охоронні заходи і створити поки що найпростіші об’єкти туристичної інфраструктури», - повідомила Герман.

За її словами, для реалізації цього проєкту Іллінецька ОТГ взяла участь в конкурсі проєктів розвитку тергромад і здобуті кошти разом із ресурсами місцевого бюджету спрямувала на облаштування туристичної інфраструктури кратера. Так, у 2018 році на місці падіння метеорита було здійснено комплекс охоронних заходів геологічної пам’ятки природи «Іллінецький кратер». Окрім того, створено оглядові майданчики та встановлено екскурсійний павільйон.

У зоні доступу туристів встановлені інформаційні стенди та вказівники українською та англійською мовами, підремонтували дорогу. Виготовили й «метеоритну» сувенірну продукцію.

Наразі основні відвідувачі «Іллінецького кратера» - школярі, офіційні делегації та науковці. Приїздять сюди також йоги та ті, хто практикує медитацію у місцях сили, тощо. В Іллінецькій ОТГ прагнуть розширити коло відвідувачів геологічної пам’ятки. Тож планують залучити для популяризації метеоритного кратера грантові кошти.

Як повідомила Герман, наразі розглядаються креативні пропозиції з позиціонування астроблеми і визначення, який сегмент туристів громада хотіла б привабити.

Іллінецька астроблема – це метеоритний кратер ударно-вибухового типу. Він утворився від метеорита діаметром 7 км, який упав на Землю 400 млн років тому. Під час падіння він розігрівся до 6 тис. градусів за Цельсієм і під тиском 8 тис. атмосфер пробив граніти Українського кристалічного щита на глибину 800 метрів і там вибухнув.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами: Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією - й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Олександр Лапін