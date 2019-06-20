Сучасний турист і його потреби: У Вінниці громади вчились бути в тренді

У Вінниці в четвер, 20 червня, представників громад навчали сучасних підходів до розвитку туризму у ході семінару «Сільський і міський туризм на Вінниччині. Шляхи посилення співпраці між усіма зацікавленими сторонами».

Захід для фахівців із розвитку туризму об’єднаних громад, міських рад та райдержадміністрацій провів Вінницький Центр розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» спільно з Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наш семінар спрямований на те, щоб потужний потенціал області, виражений у великій кількості культурних та архітектурних пам’яток, природних багатств більш ефективно використовувати, передусім, з метою залучення зовнішніх туристів. Адже сучасний турист – він не такий, який був 20, чи усього 5 років тому. Він більш вимогливий і є мандрівником-експлорером, йому не досить полежати на пляжі та випити горілки. Він прагне спілкування з місцевим населенням, хоче щось для себе відкривати, стати дослідником. Тобто, як свідчать світові тенденції, ми зараз переходимо від туристичного формату «море-сонце-пісок» до «емоції-навчання-активність». На це ми й націлюємо наші громади», - зауважив радник з регіонального розвитку Вінницького ЦРМС Юрій Войціцький.

За його словами, громади наразі мають скористатися тим, що “наші сусіди – країни Європи пік зацікавленості туристів вже пройшли”. Натомість, Україну мандрівники тільки починають для себе відкривати. Тому громади мають скористатися цими трендами і зробити свої потенційно цікаві для туристів об’єкти привабливими для них, не тільки популяризуючи цікаві пам’ятки чи природні об’єкти, а й розвиваючи навколо них належну інфраструктуру. Зокрема, дороги, готелі, заклади громадського харчування тощо.

Що ж до туристичного потенціалу, то Вінниччині є що запропонувати, - запевнив заступник начальника управління торгівлі, послуг та розвитку споживчих ринків, начальник відділу внутрішньої торгівлі, сфери послуг та нормованого забезпечення Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОДА Василь Головченко. Адже у регіоні, за його словами, налічується понад 4,3 тис. пам’яток культурної та архітектурної спадщини. Вони неоднаково популярні, утім, цікавість до них зростає. Принаймні, торік область відвідали понад 42 тисячі туристів, причому їхня кількість, які і обсяги сплаченого туристичного збору проти 2016 року зросли удвічі, додав Головченко.

Посадовець повідомив, що наразі профільний департамент ОДА орієнтує громади на поступове підвищення якості туристичних послуг до рівня міжнародних стандартів, позаяк у районах області ще не готові приймати гостей з-за кордону. Зокрема, усі іноземні туристи ночують у Вінниці через брак готелів у містах і містечках.

Що ж до пріоритетних напрямків розвитку туризму в області, то серед них як подальша промоція вже відомих туристичних перлин Вінниччині, так і родзинок, які поки що не настільки популярні, як хотілося б. Хоча область має власні ексклюзиви. Наприклад, поблизу обласного центру в селищі Сутиски - одне із трьох місць у країні, де пропонують політати на планері, причому з більш привабливою ціновою політикою, ніж в аналогічних атракціонах столичного регіону. Або ж можна зайнятися рафтингом - сплав Південним Бугом не менш цікавий, аніж карпатський, але менш ризикований, і простіший маршрут цілком придатний навіть для дітей та літніх людей тощо.

Окрім того, Вінниччині є що запропонувати й гастротуристам, - місцеві смаколики вже навіть реєструються,як об’єкти нематеріальної спадщини. Також в регіоні активно розвивають фестивальний туризм. Наприклад, оперний фестиваль просто неба Operafest Tulchyn цьогоріч тривав п’ять днів, за які його відвідали близько 70 тисяч гостей. Він став потужним рушієм розвитку Тульчинської ОТГ.

Обговорювалася під час семінару й проблема розвитку музейної справи, як складової туристичного потенціалу. Зокрема, заступниця директора з наукової роботи Вінницького обласного краєзнавчого музею Світлана Шароварська розповіла, що в області працюють 108 музейних закладів, причому більшість із них розташована саме у невеликих містечках та сільських громадах. Чимало з них мають дуже цікаві експонати, але переважна більшість кардинально не оновлювала своїх експозицій з 70-80 років минулого століття. Деякі з них турагенції вже включили до туристичних маршрутів, інші ж не часто приймають відвідувачів. Спільною залишається й проблема відсутності інформаційний матеріалів та авдіогідів іноземними мовами тощо. Утім, музейники починають активно упроваджувати цікаві інтерактиви, що приваблюють відвідувачів, а також системи доповненої віртуальної реальності.

Що ж стосується музеїв територіальних громад, то протягом останнього десятиліття Вінницький обласний краєзнавчий музей відкрив чотири філії у віддалених населених пунктах, і ще три з’явилися в містах і селах за ініціативи місцевої влади. Цікаві проєкти реалізуються й наразі, зокрема, у м. Ямпіль готуються до відкриття музеїв виноробства та виноградарства і сарматського царя Інесмея.

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Використання цікавих природних дивовиж також не залишається поза увагою громад. Зокрема, в Іллінецькій ОТГ розпочали популяризацію Іллінецької астроблеми – метеоритного кратера. Під час практичної частини семінару його учасники розробляли пропозиції, як можна було б організувати промоцію цього об’єкта для туристів.

Загалом участь у семінарі взяли близько 40 представників територіальних громад та райдержадміністрацій, які опікуються питаннями розвитку туризму.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Олександр Лапін