Млинівська громада стала учасником міжнародного проєкту

Млинівська об’єднана територіальна громада на Рівненщині стала учасником проєкту Міжнародної організації праці (МОП) «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні», презентація якого відбулася в обласному центрі.

Захід організований Рівненським обласним центром зайнятості та Рівненським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт, розпочатий на Рівненщині, є пілотним в Україні, наступною областю буде Херсонська», – сказав старший технічний радник МОП Джемал Ходжич.

За його словами, таким чином МОП почала втілювати європейську практику управління місцевими ринками праці на території громади, засновуючи місцеве партнерство зайнятості.

«Для Млинівської ОТГ, наприклад, проєкт виділив кошти на створення агрокластера з переробки молока, в тому числі виготовлення йогуртів, сирів, масла, а також для надання допомоги громадянам у започаткуванні власної справи на території об’єднаної територіальної громади», - підкреслив Ходжич.

Як зазначив голова Млинівської ОТГ Дмитро Левицький, втілювати програму громада буде разом із Млинівським технолого-економічним коледжем, де за кошти МОП закуплять 40 корів, оновлять навчальні програми з підготовки кадрів відповідно до вимог сучасних технологій, потреб роботодавців та пріоритетів соціально-економічного розвитку ОТГ. У закладі вже готують приміщення для монтажу обладнання агрокластера, створили програму професійно-технічного навчання молоді у сфері переробки молока та виробництва молочної продукції. Незабаром проводитимуть підбір і навчання майстрів, технологів для роботи на закупленому обладнанні, зокрема й з категорії безробітних.

Левицький зауважив, що для останніх передбачена практика, зокрема, у цехах партнера проєкту – фермерського господарства «Млинівська Чайка», яке зобов’язалося сприяти і працевлаштуванню громадян.

Директор Рівненського Центру розвитку місцевого самоврядування Руслан Сивий зауважив, що у Млинівській ОТГ створено й інші передумови для розвитку молочної галузі.

«Ця активна громада виборола на конкурсній основі грант Державного фонду регіонального розвитку України на розвиток агрокластеру. Йдеться про те, що одержані завдяки такій перемозі фінансові ресурси направляють на облаштування культурних пасовищ для великої рогатої худоби – вони будуть закладені за сучасними стандартами вирощування, обробки і підживлювання трав», - розповів він.

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За словами Сивого, ОТГ за рахунок гранту також придбає і видасть господарям доїльні апарати, запровадить діяльність пунктів прийому молока у селах тощо.

У цьому зв’язку передбачається, що будуть створені нові робочі місця, підкреслив директор Рівненського обласного центру зайнятості Іван Ткачук. «Наша служба запропонувала Млинівській ОТГ повний пакет підтримки в реалізації її намірів допомагати громадянам. А для тих, хто зорієнтований на самозайнятість, тобто тих, котрі прагнуть започаткувати власну справу, сприяємо, наприклад, в одержанні одноразової виплати допомоги за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Звичайно, надаємо і можливості для професійної підготовки, перепідготовки безробітних на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості», - сказав він.

Ткачук зазначив, що Млинівську ОТГ рекомендували для участі у проекті Міжнародної організації праці саме тому, що тут реально прагнуть подолати безробіття. Допомагаючи в цьому, служба зайнятості також фінансово підтримує роботодавців, які ведуть діяльність на території ОТГ, відшкодовуючи їм єдиний внесок за працевлаштування людей на нові робочі місця, особливо із числа соціально вразливих верств населення.

Проєкт «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні» служба зайнятості Рівненщини, Рівненський ЦРМС, органи виконавчої влади також реалізуватимуть на території Сарненської міської ради.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Віктор Мазаний