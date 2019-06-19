Представників ОТГ Житомирщини навчали просторового планування

Представників п’яти об’єднаних територіальних громад Житомирщини навчали особливостей просторового планування, що є основою для розробки стратегії розвитку.

Тренінг «Просторове vs стратегічне планування» пройшов у Житомирському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Всі завдання, передбачені стратегією, мають корелюватися із реальною ситуацією в громаді і її можливостями, тобто просторовим плануванням. Громади наразі не знають своїх меж, генеральні плани застарілі, і це проблема, адже архітектурі і містобудуванню тривалий час не приділялося належної уваги. Завдяки процесу децентралізації в цьому напрямку спостерігається прогрес. Всі хочуть розвиватися та залучати інвесторів, але без оновленої містобудівної документації не можливо щось побудувати», - зауважив експерт з просторового планування Програми «U-LEAD з Європою» Олександр Гнітецький.

За його словами, просторове планування є ключовим завданням не тільки для об’єднаних громад, а й для всіх населених пунктів. Зокрема, із 43 селищ міського типу Житомирщини застарілу документацію мають 36, а з-поміж сіл забезпечені генеральними планами 66,7%. Торік 12 ОТГ області розпочали розробку нових генеральних планів.

Учасникам тренінгу пояснили, що успішну стратегію розвитку від неуспішної відрізняють два ключові фактори: прив’язка до реального бюджету громади і врахування просторового планування, тобто локації, де буде реалізуватися конкретний проєкт.

Загалом, стратегічне та просторове планування взаємопов’язані, адже дають вичерпні відповіді на запитання про те, що, де та коли робити.

«Щодо просторового планування, то нині така інформація є застарілою, адже востаннє вона оновлювалася ще в радянські часи. Натомість там не враховані зміни в демографічній, економічній та політичній ситуації. Просторове планування потрібно починати з аналізу наявних ресурсів, тобто сильних сторін громади, які вона може використати для свого розвитку», - зауважив архітектор Юрій Безбородов.

Під час практичної частини тренінгу учасники здійснили просторовий аналіз своїх ОТГ, зокрема оцінили транспортну, освітню, медичну та туристичну інфраструктуру, сучасний стан використання земель та інвестиційний потенціал. Згодом свої стратегічні завдання вони перенесли на розроблені карти громад.

Участь у тренінгу взяли профільні фахівці з Народицької, Високівської, Пулинської, Червоненської та Семенівської ОТГ.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією, підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Ірина Чириця