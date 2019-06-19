На Запоріжжі обговорили, як перетворити сільський хутір на прибутковий бізнес

Представники запорізьких громад побували у Вільнянському районі, у селі Геленджик, де на власні очі побачили, що таке ентносело, як можна зацікавити туристів та перетворити сільський хутір на прибутковий бізнес.

Семінар пройшов у етноселі "Дивосвіт" за підтримки Запорізького Центру розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою", повідомляє кореспондент Укрінформ.

“У Запорізькій області небагато ентносіл. Громади знають, що вони є, але ми хотіли, аби люди побачили їх наживо, зрозуміли, що їх реально створити. Ми розповіли їм з якими труднощами вони зіткнуться і як їх можна вирішувати. Ми говорили про ресурси, які вже є на території і які можна використовувати. Не завжди для створення етносела потрібні шалені гроші, потрібні креативні ідеї”, - розповіла радниця з питань комунікації Запорізького ЦРМС Наталя Селюкова.

Ініціатор створення етносела у Геленджику - керівник ГО "Дивосвіт" Інесса Носенко.

За її словами, на території майже кожної громади є ставки, які знаходяться в хорошому стані, є люди, які розводять домашніх тварин і могли б продавати молоко, яйця та м’ясо – тож, можна відкрити ресторанчик чи кафе, проводити різноманітні фестивалі чи майстер-класи.

Етносело "Дивосвіт" / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

“У людей є бажання щось робити, ми лише показали інструменти”, - сказала Носенко.

Наразі ентосела, які є у Запорізькій області, – це більше яскрава картинка, проте у інших областях – це успішний і прибутковий бізнес. Багато запорізьких громад зазначали у своїх Стратегіях розвитку, що роблять ставку саме на розвиток туристичного напрямку, тому важливо комплексно підходити до написання проекту.

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“Як показує досвід інших областей, ті ж самі будиночки можуть коштувати великих грошей. Важливо організувати потік, адже одна справа заробляти сезонно, а інша – цілий рік. Важливо розробити детальний план. У Києві, наприклад, на створення одного етносела пішло 5 років”, - зазначила Селюкова і додала, що розвиток саме сільського туризму гальмує той факт, що жителі сільських громад не можуть зрозуміти потребу міських жителів. Вони бачать щодня те, що потрібно міським людям для відпочинку.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею і Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.