Гройсман ініціює широке обговорення змін до Конституції щодо децентралізації

Уряд вирішив дати старт широкому обговоренню змін до Конституції у частині децентралізації.

Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ініціюємо широке обговорення змін до Конституції у частині децентралізації місцевого самоврядування. Документ сьогодні буде оприлюднено на сайті Кабінету міністрів. Зрозуміло, що КМУ не має права законодавчої ініціативи щодо внесення змін до Конституції, але широке обговорення має бути", - сказав Гройсман.

За його словами, у разі ухвалення Верховною Радою цих змін, це дало б можливість захистити реформу децентралізації, не руйнувати ті механізми, які дають змогу вирішити багато питань на місцях.

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"Проєкт буде передбачати створення виконкомів на місцях і повсюдність місцевого самоврядування", - додав глава уряду.

Водночас Прем'єр-міністр наголосив, що нині є загроза того, що парламент може одним своїм рішенням зруйнувати усі здобутки у сфері децентралізації. “Тому від цього варто убезпечити своє”, - зауважив він.

Фото: kmu.gov.ua