Гройсман пропонує скоротити на половину ОДА та райадміністрації

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує з 1 січня 2020 року скоротити на 50% облдержадміністрації і райдержадміністрації.

Про це він сказав під час XV Українського муніципального форуму, повідомляє Урядовий портал.

“Знаю, що це довгоочікуване рішення. Це дозволить тим районам, де вже функціонують повноцінні громади, жити за новими стандартами і управлятися тими людьми, яких люди на місцях знають”, - пояснив Гройсман.

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За його словами також важливо, щоб до 1 січня 2021 року районні центри і міста районного значення отримали статус об’єднаних територіальних громад.