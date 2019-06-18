Гройсман обіцяє стимулювати добудову злітної смуги аеропорту в Одесі

Добудова злітної смуги міжнародного аеропорту «Одеса», яка триває з осені 2017 року, має бути завершена в строк, оскільки це важливий об’єкт інфраструктури.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час оглядин будівництва смуги, повідомляє Урядовий портал.

У повідомленні нагадується, що з осені 2017 року – моменту урочистого старту проекту – загальний обсяг виділених урядом асигнувань склав 1,3 млрд грн. Наразі роботи у розпалі. Загалом на проект реконструкції аеропорту виділено вже близько 2,5 млрд грн.

«Це потрібна справа. І ми готові простимулювати процес. Якщо потрібні додаткові рішення уряду – готові розглянути всі можливості», - сказав Гройсман.