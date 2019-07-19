У Косові килимовий цех перетворюють на "Центр карпатської культури"

Косівський район Івано-Франківщини отримав субвенцію з державного бюджету розміром три мільйони гривень на створення "Центру карпатської культури".

Як повідомляє пресслужба Косівської районної ради на сторінці в Facebook, кошти спрямують на реконструкцію будівлі килимового цеху, де й розміститься "Центр карпатської культури".

Будівельні роботи на відповідному об’єкті районної комунальної власності розпочалися торік восени в межах реалізації масштабного транскордонного проекту "Світ карпатських розет – заходи зі збереження унікальності культури Карпат".

Загальна кошторисна вартість реконструкції будівлі колишнього килимового цеху ВХО "Гуцульщина" становить майже 22 мільйони гривень. Фінансується проект Європейським Союзом через Орган управління Спільної операційної програми Польща – Білорусь – Україна 2014-2020.

За інформацією райради, для того, щоб технічно виконати умови грантового договору та міжнародного проекту з облаштування першого поверху будівлі під Центр карпатської культури, необхідно реалізувати низку складних будівельних завдань з приведення усієї будівлі до належного експлуатаційного стану. З цією метою Косівська районна рада проводить систематичну роботу з пошуку додаткових бюджетних ресурсів.

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Створення "Центру карпатської культури" – перший практичний досвід для органів місцевого самоврядування Косівського району в реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги. Водночас це перший якірний розвитковий об’єкт для Косівщини, діяльність якого буде спрямована на формування позитивного іміджу регіону, використання історико-культурної та природної спадщини для розвитку.

Будівля використовуватиметься в майбутньому як багатофункціональний культурно-мистецький центр, зокрема як простір для стимулювання громадської активності, взаємодії громади, влади й бізнесу. Загальна концепція об’єкта – культурно-креативний хаб на перетині історичного та сучасного вимірів.

Косів здавна називають столицею народного мистецтва Гуцульщини. Саме тут зосереджувалися та розвивалися основні галузі народних ремесел: різьба по дереву, гончарство, художнє ткацтво, вишивка. На невеликій території Косівського району розташовано безліч пам’яток природи, які в поєднанні з пам’ятками історії, культури та архітектури – потужна база для розвитку туризму.