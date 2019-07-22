Барська ОТГ розвиває подієвий туризм

Барська ОТГ одним із стратегічних пріоритетів розвитку громади обрала подієвий туризм. Зокрема, проведення фестивалю стильної музики «БарРокКо».

Про це під час престуру, організованого Вінницьким Центром розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомив голова Барської ОТГ Артур Цицюрський.

«У нас, як і в кожного міста, що динамічно розвивається, є своя «Стратегія». І один з її пріоритетних напрямків – саме розвиток туризму. Наразі найшвидше дає ефект подієвий туризм. У цю концепцію вписується черговий фестиваль стильної музики «БарРокКо». Він робить Бар упізнаваним, причому не тільки на вітчизняних теренах. Тому хочемо його розвивати й далі, аби він став цікавим і для європейських туристів», - повідомив Цицюрський.

За його словами, цікавим для туристів Бар роблять географічне розташування міста та його багата історія. Аби коло «історичних» туристів зробити ширшим, у громаді вирішили проводити заходи, які поєднують минувшину й тренди сьогодення. Таким, зокрема, став фестиваль стильної музики «БарРокКо».

«Фестиваль уперше відбувся 2007 року, але потім припинив своє існування. Ми його відродили 2015 року за ініціативи молодіжних громадських організацій. Наша співпраця дала ту синергію, яка поєднала інтереси розвитку міста й забезпечила цікаве дозвілля для молоді», - розповів голова ОТГ.

Уперше відроджений фестиваль відбувся у межах святкування міста, а надалі зажив власним життям, зазначила співорганізаторка заходу, член ГО «Актив. Бар» Інна Ткачук.

«На проведення фестивалю міська рада цьогоріч виділила 50 тис. грн, ще 38 тис. грн ми зібрали спільнокоштом, залучали й спонсорів. Загалом проводимо фестиваль учетверте, втретє – після відродження. Наш фестиваль став дводенним. За два дні, 19 і 20 липня, на його сцені виступили 13 гуртів, яких ми відібрали на конкурсних засадах із майже трьохсот колективів, які хотіли взяти участь у «БарРокКо». Такий скрупульозний підхід до виконавців не випадковий, адже ми позиціонуємось як фестиваль стильної музики. І, окрім іншого, хочемо прививати молоді з невеликого містечка гарний смак», - сказала Ткачук.

Символом цьогорічного фестивалю, додала вона, стала італійська принцеса та польська королева Бона Сфорца, адже 2019-й у місті оголосили роком засновниці міста. Тому, окрім музичної програми, на фестивалі значну увагу приділили місцевій історії у вигляді тематичних екскурсій для туристів та історичного антуражу, який забезпечили костюмовані персонажі.

«Ми задля цього залучили наших реконструкторів – відомих фестивальників – родинний клуб «Сварог» з с. Гармаки, що поблизу Бара. Вони не тільки самі відтворюють одяг ХІІ ст., а й на автентичних народних інструментах грають музику тих часів. Приєднався до нас і жіночий клуб Бони Сфорци. Вони забезпечили гостям фесту можливість відчути себе сучасницями засновниці міста, примірявши шати королеви. А також пригощали усіх бажаючих королівськими голубцями – цього рецепту барчан навчила Бона Сфорца. Його віднайшли члени клубу і відтворили: це голубці на м’ясній кісточці, загорнутій із пшоном у квашені капустяні пелюстки», - розповіла співорганізаторка фестивалю.

А для тих, хто завітав на захід заради музики, у суботу виступали молоді гурти. Це проєкт колаборації чотирьох українських фестивалів («БарРокКо», «DriveforLife», «Respublica» й «Імпульс Фест») під назвою «Голос нової української хвилі». Він реалізується за підтримки Українського культурного фонду. У неділю ж, основного фестивального дня, у Барі можна було почути та побачити виступи відомих рок-гуртів.

Цьогоріч фестиваль відвідали понад тисячу гостей, половина із них – приїжджі.

За словами Інни Ткачук, проведення таких фестивалів прислужилося й формуванню в місті молодіжної волонтерської спільноти.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.