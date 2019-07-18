На Рівненщині "гримітиме" найстаріший рок-фестиваль України

Масштабне музичне дійство – рок-фестиваль "Тарас Бульба" – пройде в історичному місті Дубно, яке 19-21 липня перетвориться на центр нестримного драйву.

Про це повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації.

"На гостей чекає більше 40 гуртів різножанрової направленості, серед яких – "ТНМК", "KARNA", "Stoned Jesus", "Nokturnal Mortum", "Лінія Маннергейма", "Фіолет", "OT Vinta", "Infected Rain" (Молдова), "Тарута", "Вій", "Joryj K?oc", "Мотанка", "Detach". Загалом на музичному фестивалі функціонуватимуть три сцени – головна, альтернативна та літературна. Для наймолодших відвідувачів облаштують дитячу галявину, на якій будуть лялькові вистави, ігри та розваги, квести, майстер-класи", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з літературними творами виступлять відомі майстри слова, митці, серед яких – Сергій Жадан, Юрко Журавель, Андрій Ляшук. На цій же локації відбудеться постановка вистави "ГалюЦеНація" театру Нянькіних із Сум.

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Також на території фестивалю розміститься і козацький курінь Печерської сотні Опанаса Предримирського Київського реєстрового козацького полку, в якому демонструватимуть побут та зброю козаків, читатимуть лекції з історії козацьких звичаїв та військової справи.

Крім того, буде нагода навчитися стріляти з лука, пройти вишкіл та посмакувати козацькими стравами.

Журі, як і щороку, визначить найкращий музичний колектив з молодих і перспективних команд, відібраних з усієї України.

"Тарас Бульба" – найстаріший рок-фестиваль України, культурно-мистецький проект, започаткований 1991 року для розвитку та популяризації вітчизняної молодіжної культури й української рок-музики. Фестиваль традиційно проходить у місті Дубно.

Фото: tarasbulba-fest.com