Тернопільщина готується до ювілейного лемківського фестивалю

На Тернопільщині триває підготовка до ХХ Міжнародного фестивалю лемківської культури "Дзвони Лемківщини", який відбудеться 2-4 серпня в урочищі Бичова.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської облдержадміністрації.

"Для нас важливо зберегти самобутню лемківську культуру, презентувати творчі надбання та якнайповніше відтворити ці унікальні традиції. Як для дорослих, так і для маленьких гостей ювілейного фестивалю підготували цікаву та насичену програму", - зазначила заступник голови ОДА Світлана Беспоповцева.

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Також повідомляється, що уже традиційно під час фестивалю запалять головну "Ватру" й молодіжну "Ватрочку".

Усі охочі зможуть випробувати власні сили під час лемківських ігор та долучитися до найрізноманітніших майстер-класів, відбудеться святковий ярмарок. Крім того, діятиме оновлена експозиція музейного комплексу "Лемківське село".