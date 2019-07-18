Тернопільщина готується до ювілейного лемківського фестивалю
Укрінформ
На Тернопільщині триває підготовка до ХХ Міжнародного фестивалю лемківської культури "Дзвони Лемківщини", який відбудеться 2-4 серпня в урочищі Бичова.
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської облдержадміністрації.
"Для нас важливо зберегти самобутню лемківську культуру, презентувати творчі надбання та якнайповніше відтворити ці унікальні традиції. Як для дорослих, так і для маленьких гостей ювілейного фестивалю підготували цікаву та насичену програму", - зазначила заступник голови ОДА Світлана Беспоповцева.
Також повідомляється, що уже традиційно під час фестивалю запалять головну "Ватру" й молодіжну "Ватрочку".
Усі охочі зможуть випробувати власні сили під час лемківських ігор та долучитися до найрізноманітніших майстер-класів, відбудеться святковий ярмарок. Крім того, діятиме оновлена експозиція музейного комплексу "Лемківське село".