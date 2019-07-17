На Монастирському острові у Дніпрі проведуть три музичні фестивалі

Монастирський острів у Дніпрі стане головним майданчиком проведення трьох міжнародних фестивалів у межах проєкту "Наш острів".

Як повідомив позаштатний радник міського голови Дніпра з питань культури Євген Гендін, 20-21 липня відбудеться IV джазовий фестиваль "Джаз на Дніпрі. New story", 26-28 липня – фестиваль авторської пісні ім. Олександра Галича "Облака" та 2-4 серпня – перший міжнародний крос-культурний фестиваль "BezViz", передає кореспондент Укрінформу.

"Програма "Культурна столиця" вийшла на новий етап. Ми переформатували низку фестивалів і об’єднали їх у проєкт "Наш острів". Це виклик, який за цікавістю до самого проєкту й уваги до Дніпра зокрема вже себе виправдовує. Такого насиченого року у Дніпрі, як нинішній, до цього не було. Три масштабні фестивальні події поспіль з насиченою програмою очікують на мешканців і гостей міста", - сказав Гендін.

За словами артдиректорки фестивалю "Джаз на Дніпрі. New story" Анни Русскевич, лайнап (список виконавців) заходу не поступається фестивалям, що проводяться в інших країнах.

"Серед змін – доступність відвідування концертів у безкоштовній фан-зоні. За попередньою інтернет-реєстрацiєю, вона заповнилася буквально за тиждень. Традиційно, буде програма класичного джазу. Шанувальники більш легкої музики зможуть насолоджуватися виконанням Рішара Бона, «The Hot Sardines», Тоні Момреля. Також, окрім концертів, буде так званий фестивальний простір з різними майстер-класами, виставками, фотозонами, планетою розваг для дітей тощо. Словом – гарний настрій та позитивні емоції гарантовано", – сказала Русскевич.

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Традиційно урочисте відкриття фестивалю "Облака" проходитиме біля пам’ятної дошки Олександру Галичу в п’ятницю 26 липня.

"Цьогоріч до нас завітають класики авторської пісні, серед яких Юлій Кім, Вадим Єгоров. Також виступатимуть Віктор Андрієнко, Євген Чепурняк, Валерій Чигляєв. Окрім концертних програм, будуть майстер-класи, спілкування, зустрічі. Вхід на фестиваль – вільний", – сказав директор проєкту "Наш острів" Вадим Гефтер.

У свою чергу артдиректорка міжнародного крос-культурного фестивалю «BezViz» Марія Гусєва зазначила, що учасниками фестивалю стануть понад 60 гуртів і виконавців різної музики. Хедлайнери події будуть британський музичний гурт «Skindred», швейцарська група "Kadebostany", фінський хард-рок гурт "Lordi".

"До початку музичних програм у нас проходитимуть багато заходів у межах фестивалю, серед яких спортивні змагання, парк розваг, фуд-корти, хеппі-маркет з продажу модного дизайнерського вбрання та аксесуарів. Також можна буде зробити зачіски. Працюватиме локація "Центр світу", де понад десять посольств розповідатимуть про свої країни. У кемпінг-містечку можна буде селитися зі своїми наметами або орендувати їх на місці», - додала Марія Гусєва.

Щоб містянам було зручно дістатися на всі три фестивалі, організатори зводять понтонний міст через р. Дніпро (вул. Набережна Перемоги, у районі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту). Також під час цих трьох фестивальних подій на острові працюватиме кемпінг-містечко з усіма зручностями.