У Вільнюсі пройде концерт українських музичних колективів

Концерт українського хору та оркестру відбудеться 24 липня у Вільнюсі у храмі Пресвятої Трійці.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«24 липня о 17:00 у церкві Пресвятої Трійці УГКЦ у Вільнюсі відбудеться концерт українських колективів: хору Чернігівського музичного коледжу ім. Л. М. Ревуцького (м. Чернігів, Україна) та оркестру народних інструментів Сумського музичного училища ім. Д. Бортнянського (м. Суми, Україна)», - йдеться в оголошенні.

У програмі концерту – класичні твори української духовної музики, народних та сучасних українських творів. Гостями концерту стануть представники української громади у Вільнюсі, офіційні представники Посольства України в Литовській Республіці.

Як повідомляється, захід заплановано у рамках І Міжнародного фестивалю музики, пісні та танцю україно-литовської співдружності «Мости мистецтва», що проходить за підтримки Українського культурного фонду та Посольства України в Литовській Республіці.

І Міжнародний фестиваль музики, пісні та танцю україно-литовської співдружності «Мости мистецтва» пройде 24-28 липня. Зазначається, що захід відбудеться за підтримки Українського культурного фонду з метою розвитку міжнародного співробітництва між Україною та Литвою, зміцнення зв'язків між українською та литовською культурами, підтримки національної громади України в країнах Балтії. Він також сприятиме популяризації української культури на теренах Литви, зокрема, у Вільнюсі, Тракаї, Клайпеді.

Фото: Василіянський монастир св. Йосафата у Вільнюсі‎, Мости Мистецтва