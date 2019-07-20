На фестиваль до Тернополя з'їхалися гончарі із чотирьох країн

Другий день поспіль у Тернополі триває Міжнародний фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять».

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цього року до нас, крім гончарів із різних областей України, приїхали майстри гончарної справи із США, Чехії, Білорусі. Всього – майже 40 учасників фестивалю. Хочемо привернути увагу гостей цієї культурно-мистецької імпрези до гончарства, давніх культурних традицій, що стосуються цього ремесла та, водночас, народного мистецтва, яке і нині не втратило своєї привабливості та захоплює тисячі людей», - розповіла кореспонденту агентства керівник Тернопільського осередку спілки майстрів України Уляна Джигринюк.

У фестивальній програмі, яка триватиме і завтра, - показові гончарні шоу, майстер-класи з гончарства та інших видів народних ремесел, ліплення та випікання головного атрибуту фестивалю - двометрового глечика, лекторії та диспути відомих в Україні та за кордоном майстрів гончарної справи.

Кожен охочий на фестивалі зможе самостійно виліпити козацьку люльку, свищики та іграшки, спробувати розписати глиняний посуд рідкою кольоровою глиною, придбати самобутні гончарні вироби.

Фото: ufest.in.ua