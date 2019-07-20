Turkish Airlines з’єднала прямим рейсом Стамбул і Балі

Авіакомпанія Turkish Airlines запустила прямі рейси з нового аеропорту Стамбула на курортний острів Балі в Індонезії.

Як повідомляє avianews.com, польоти виконуються в аеропорт найбільшого міста острова – Денпасар. Це друге місто Індонезії після Джакарти, куди літає Turkish Airlines.

Прикметно, що перший рейс Стамбул – Денпасар здійснив перший Boeing 787-9, названий на честь міста в провінції Трабзон в Туреччині Maçka (Трабзон), який Turkish Airlines отримала в червні 2019 року.

Впродовж перших тижнів частота рейсів Turkish Airlines Стамбул – Денпасар становитиме три на тиждень, а з 7 серпня маршрут переведуть на щоденний режим здійснення перельотів.

Вильоти зі Стамбула виконуються о 01:20 з прибуттям на острів Балі о 19:30. Із Денпасара назад літак відправляється о 21:00 і прилітає в Стамбул о 05:25.

Новий рейс на острів Балі стикується в Стамбулі з рейсами Turkish Airlines до Києва, Львова, Одеси, Херсона, Запоріжжя та Харкова.