Turkish Airlines з’єднала прямим рейсом Стамбул і Балі
Як повідомляє avianews.com, польоти виконуються в аеропорт найбільшого міста острова – Денпасар. Це друге місто Індонезії після Джакарти, куди літає Turkish Airlines.
Прикметно, що перший рейс Стамбул – Денпасар здійснив перший Boeing 787-9, названий на честь міста в провінції Трабзон в Туреччині Maçka (Трабзон), який Turkish Airlines отримала в червні 2019 року.
Впродовж перших тижнів частота рейсів Turkish Airlines Стамбул – Денпасар становитиме три на тиждень, а з 7 серпня маршрут переведуть на щоденний режим здійснення перельотів.
Вильоти зі Стамбула виконуються о 01:20 з прибуттям на острів Балі о 19:30. Із Денпасара назад літак відправляється о 21:00 і прилітає в Стамбул о 05:25.
Новий рейс на острів Балі стикується в Стамбулі з рейсами Turkish Airlines до Києва, Львова, Одеси, Херсона, Запоріжжя та Харкова.