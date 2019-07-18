В аеропорту "Бориспіль" офіційно відкрили капсульний готель

Капсульний готель GettSleep Boryspil ("Поспи в Борисполі") на другому поверсі терміналу D Міжнародного аеропорту "Бориспіль" став першим таким готелем в Україні.

Про це під час офіційного відкриття та презентації готелю розповів директор з розвитку GettSleep Boryspil Олександр Чернишенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це перший капсульний готель в Україні, цей сервіс необхідний для пасажирів. На сьогодні ми обслужили більше 300 пасажирів. Коли ми працювали у тестовому режимі (з кінця червня - ред.), то надавали послуги безкоштовно, а з 4 липня ми надаємо послуги за гроші», - сказав Чернишенко.

Він уточнив, що компанією, яка облаштувала капсульний готель й орендує в аеропорту «Бориспіль» 190 квадратних метрів площі, є ТОВ «Концепція відпочинку». Облаштування готелю обійшлося у «декілька сотень тисяч доларів», капсули (наразі їх у готелі 56, 16 із них - двомісні) оздоблені дуже якісними матеріалами, і компанія розраховує вийти на окупність свого бізнесу за три-п`ять років.

Мета капсульного готелю - обслуговувати не менш як тисячу пасажирів на місяць.

За словами Чернишенка, нині готелем користуються переважно українці.

Капсульний готель/ Фото Данііла Шамкіна

Як повідомив комерційний директор аеропорту "Бориспіль" Георгій Зубко, у квітні 2019 року, згідно зі встановленими процедурами, Фонд держмайна провів конкурс на право оренди площ для облаштування капсульного готелю (без права розміщення торговельних об’єктів та закладів харчування). У конкурсі взяли участь три компанії, і автор найкращої пропозиції отримав право на організацію свого бізнесу в терміналі D.

Цей новий для аеропорту сервіс призначений передусім для короткочасного відпочинку пасажирів. У "Борисполі" вважають, що він особливо стане в пригоді тим, чий рейс із непередбачених обставин було перенесено, або пасажирам, які прибули в аеропорт заздалегідь із віддалених куточків країни.

За одну годину перебування в одномісній капсулі доведеться заплатити 150 гривень, три години перебування в капсулі для двох обійдуться у 550 гривень, шість годин – 730 гривень. Максимальна вартість (12 годин перебування в подвійній капсулі) – 930 гривень.

У готелі заборонено курити. Тут є душові кабінки, шафи для зберігання дрібних речей, багажу, є можливість зарядити телефон або комп’ютер. З домашніми тваринами користуватися капсулами заборонено.

За словами Зубка, аеропорт "Бориспіль" уже отримав перші кошти від орендаря. Але представник летовища не уточнив суми.