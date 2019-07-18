Понад 200 бджолярів з'їдуться на медовий фестиваль до Франківська

В Івано-Франківську в п'ятницю, 19 липня, стартує міжнародний фестиваль "Меди Прикарпаття 2019", який триватиме три дні – до 21 липня включно.

Як повідомляє "Правда.іф", особливість фестивалю полягає в тому, що впродовж останніх років під час цього заходу проходить багато різних майстер-класів.

"Фестиваль ("Меди Прикарпаття" – ред.) відбувається втретє, родзинкою цього свята є наявність багатьох дитячих гуртків. Ми радіємо, що до нас долучається молоде покоління. Запросили видатних фахівців, які проводитимуть різноманітні семінари та лекції із бджільництва", – зазначив голова ГО "Спілка пасічників Прикарпаття" Іван Юсько.

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За інформацією організаторів, заявки на участь у фестивалі уже подали понад 200 бджолярів, пасічників та інших фахівців.

Під час фестивалю на гостей чекають ярмарок "Мед та до меду", концертна програма, дитяча локація, майстер-класи.