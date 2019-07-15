Фестивалі збільшили надходження від туристичного збору на Прикарпатті

Місцеві бюджети Прикарпаття за перше півріччя 2019 року поповнилися на 2,9 мільйона гривень туристичного збору. Це на пів мільйона гривень перевищило показник за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила прес-служба ДФС в Івано-Франківській області на сторінці в Facebook.

"За шість місяців 2019 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів Прикарпаття 2,9 млн грн туристичного збору, що на 0,5 млн грн більше, ніж торік. При цьому основна питома вага надходжень цього збору припадає на травень-червень та складає 52 відсотки (1,5 млн грн)", - йдеться в повідомленні.

Податківці зазначають, що значний ріст надходжень за останні два місяці цього року відбувся завдяки проведенню значної кількості культурно-мистецьких заходів, як-от Міжнародний фестиваль мистецтв "Карпатський простір", Міжнародний фестиваль живих скульптур, святкування Дня міста Івано-Франківська, Міжнародний музичний фестиваль Underhill music festival, щорічний фестиваль електронної музики та сучасного мистецтва Detaliзація, міжнародний форум Центральної та Східної Європи "Via Carpatia 2019".

У фіскальній службі нагадали, що з 1 січня 2019 року набули чинності зміни до Податкового кодексу, згідно з яким в Україні діють нові ставки туристичного збору. Якщо раніше розмір туристичного збору залежав від вартості номера, то тепер він залежить від мінімальної заробітної плати. У такий спосіб, для українських туристів збір становить не більше 0,5%, а для іноземних - не більше 5% від мінімальної заробітної плати. Зокрема у 2019 році такий збір не може перевищувати 20,86 гривень за добу розміщення для українських туристів і 208,65 гривень для іноземних туристів.

Остаточний розмір туристичного збору встановлюється кожною окремою сільською, селищною, міською радою або радою об'єднаної територіальної громади для свого населеного пункту. Так органи місцевого самоврядування, у межах наданих їм Податковим кодексом України повноважень, можуть контролювати стан розвитку туристичної галузі на підвідомчих територіях шляхом встановлення економічно доцільних ставок туристичного збору.

Крім того, податківці висловили переконання, що розвиток туристичної сфери, зокрема організація значної кількості фестивалів, виставок, культурно-мистецьких заходів та формування нових туристичних маршрутів, дасть змогу збільшити потік туристів на Прикарпаття, а відтак збільшити надходження туристичного збору до місцевих бюджетів.