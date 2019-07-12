Ryanair перевезла понад пів мільйона пасажирів за 10 місяців роботи в Україні – Омелян

На сьогодні найбільша лоукост-авіакомпанія Європи Ryanair перевезла вже понад 500 тис. пасажирів з/до аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Facebook.

"Ryanair, найбільша лоукост-авіакомпанія Європи, сьогодні перевезла вже понад 500 тис. пасажирів з/до летовища "Бориспіль". Це - за 10 місяців з моменту початку здійснення польотів у вересні 2018 року", - написав Омелян.

Він зазначив, що ювілейний пасажир подорожував з Варшави до Києва.

Також Омелян повідомив, що з цієї нагоди авіакомпанія оголосила про продаж квитків на перельоти у вересні від €9,99.

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За його словами, маршрутна мережа Ryanair цьогоріч збільшиться майже втроє і налічуватиме 27 напрямків з Києва до Лондона, Берліна, Барселони, кількох міст Польщі, Манчестера, Дубліна, Стокгольма тощо. Впродовж літнього сезону 2019 року також заплановане розширення мережі польотів до Афін, Пафоса, Дубліна, Манчестера та Софії, що дасть змогу авіакомпанії обслуговувати більше одного мільйона пасажирів у "Борисполі".

"Це була важка боротьба, на межі сил, але результат того вартує. Тепер літати може кожен, багатий і бідний. Змінювати себе і Україну, відкривати Україну для світу і робити її Європою", - написав Омелян.

Як повідомлялося, в понеділок, 3 вересня 2018 року, найбільший європейський авіаперевізник, ірландський лоукостер Ryanair, розпочав свою роботу в Україні.