Мільйонним пасажиром львівського аеропорту став малюк

Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького в неділю, 7 липня, прийняв свого мільйонного пасажира в 2019 році. Ним став маленький Максим Захарія, який із родиною прямував у Краків рейсом лоукостера Ryanair.

Про це повідомляє прес-служба летовища на сторінці в Facebook.

"7 липня ДП "Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького" мав радісну оказію – нашими послугами скористався перший мільйон пасажирів. У порівнянні з минулим роком ця подія трапилась майже на два місяць скоріше. У 2017 році рубіж у перший мільйон подолано 1 грудня, а у 2018 році – 26 серпня. Та цей рік став особливим, адже честь стати символічним героєм випала маленькому Максимку Захарії, який відправлявся разом з мамою і татом, Тетяною та Ігорем, у Краків рейсом авіакомпанії Ryanair", - йдеться в повідомленні.

Біля стійки реєстрації їх привітали представники адміністрації летовища, вручили сувенірні подарунки й запросили очікувати літак у бізнес-зал для пасажирів міжнародних рейсів.

"Цього року ми вже вчетверте кудись вибираємось з нашого аеропорту. І чудово, що він розвивається. Минулого року ми летіли у Лондон чи не першим рейсом авіакомпанії Wizz Air, і це було неймовірно, адже ми й не сподівались, що колись це буде можливо зробити зі Львова", – розповіла мама ювілейного пасажира Тетяна Захарія.

Батько хлопчика Ігор Захарія зазначив, що вони живуть поруч із аеропортом – лише за 200 метрів. Тож часто приходять сюди просто на прогулянку: випити кави й подивитися на літаки. Для сім'ї Захарії аеропорт – фактично, найближчий громадський транспорт.

"Ми летимо у Краків, а звідти у Грецію. Зі Львова зараз літати дуже зручно, адже з’являється щоразу більше напрямків. Тож, якщо не прямим рейсом, то з пересадкою, можна потрапити у цікаві для нас місця. Якщо раніше ми їхали машиною в Польщу, а звідти летіли, то зараз все це можна робити зі Львова. Хоча, звичайно ж, бракує рейсів на Азію. Зараз ми це робимо через Київ в основному авіакомпанією Qatar Airways. То ж очікуємо їх невдовзі у Львові", – зазначив Ігор Захарія.

Фото: Юрій Танчин / @LvivAirport