Музей Ханенків запросив на 3D-екскурсії

Виставковими залами Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відтепер можна прогулятися з будь-якої точки світу за допомогою онлайн-туру в 3D-форматі.

Про це повідомляється на сторінці музею в Facebook, а онлайн-подорож доступна за посиланням.

"Ми щиро віримо в те, що зовсім скоро люди зможуть не дивлячись на відстані, час, власні фізичні можливості потрапити в усі музеї світу, подивитися ті видатні речі, які залишилися нам від попередніх поколінь. Тому зі свого боку ми намагаємося дарувати вам можливість подорожувати віртуально!", – у свою чергу анонсували проект його автори на сторінці в Facebook.

У 3D-турі поки можна подивитися кілька залів, решта ще не оцифровані. "Мандрувати" за допомогою карти можна як самостійно, так і увімкнувши записану музеєм 3D-екскурсію.

Читайте також: У Бельгії відкриється виставка українського художника Романа Мініна

Музей імені Богдана та Варвари Ханенків – художній музей в Києві, який вважається найбільшим збірником зарубіжного мистецтва в Україні. Наразі колекція музею налічує 25 тисяч експонатів, серед яких – роботи Рубенса, Дюрера та Веласкеса. Збирати експонати наприкінці ХІХ століття почали юрист Богдан Ханенко та його дружина Варвара Терещенко – донька київського цукропідприємця Миколи Терещенка.