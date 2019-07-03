У Києві відкриють "музей" підкупу виборців

У Києві 5 липня відкриють перший "музей виборчого трешу", експонатами якого будуть приклади різноманітних спроб політиків підкупити виборців.

Експонати, зібрані громадським рухом ЧЕСНО і небайдужити громадянами, будуть представлені у Національному музеї історії України до 10 серпня, повідомляється на сайті ЧЕСНО.

Очікується, що в “музеї виборчого трешу" будуть представлені одні з найбільш вражаючих та дещо абсурдних прикладів “гречкосійства” кандидатів під час виборчих кампаній. Це різноманітні подарунки, надання послуг або інших матеріальних чи нематеріальних активів від конкретних кандидатів.

Мета “музею виборчого трешу" — нагадати українцям, що ганебне явище “гречкосійства” не має толеруватися у свідомому суспільстві, адже призводить лише до змагання “гаманців”, а не досвіду та програм політиків.

Організатори стверджують, що “музей” має освітній характер, не несе жодної агітаційної мети. Вони також запевняють, що буде дотримано баланс експонатів від різних політичних сил.

Експозиція буде відкрита щодня до 10 серпня, за винятком 20 та 21 липня ("дня тиші" та дня парламентських виборів). Вхід на експозицію 5 липня та 6 липня — безкоштовний, у решту днів — за вартістю стандартного квитка Національного музею історії України для огляду одного поверху.