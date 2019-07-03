Вибори до Ради: поліція вже отримала понад 1600 повідомлень про правопорушення

За час передвиборчої кампанії правоохоронці отримали 1663 повідомлення про порушення, пов'язані з виборами.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ - голова координаційного штабу МВС Іван Стойко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу ми отримали 139 повідомлень про події, пов'язані із порушеннями під час виборчого процесу... Якщо говорити з початку виборчої кампанії, то зараз у нас таких повідомлень вже 1663", - зазначив він.

Стойко уточнив, що найбільше таких повідомлень зафіксовано у Запорізькій, Харківській та Одеській областях та місті Києві.

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Водночас найменше їх було на Волині, у Тернопільській, Чернігівській та Хмельницькій областях, а також у Львові, додав радник міністра.