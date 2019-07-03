ОПОРА заявляє про непрямий підкуп виборців на Прикарпатті

В Івано-Франківській області, у селищі Верховина, жителям завезли бруківку від Сергія Басараба, який балотується до Верховної Ради по виборчому округу №89 (Верховинський район). Спостерігачі ОПОРИ просять поліцію перевірити факт на наявність непрямого підкупу виборців.

Про це повідомляє ОПОРА.

«27 червня 2019 року у селищі Верховина, що на Івано-Франківщині, на вулиці Гуцульського повстання спостерігачі ОПОРИ зафіксували упаковки з бруківкою із написом «Від Сергія Басараба». Сергій Басараб зареєстрований кандидатом у народні депутати України по округу №89 (Верховинський район) згідно з Постановою ЦВК від 24 червня 2019 року. Оскільки частина 14 статті 74 згаданого Закону забороняє проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів та послуг, спостерігачі ОПОРИ звернулись у поліцію з проханням перевірити цей факт на наявність ознак непрямого підкупу виборців», - повідомляє ОПОРА.

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За їхньою інформацією, на ймовірній сторінці Сергія Басараба у мережі Фейсбук 26 червня з’явився допис «Тримаю слово! Як і обіцяв, бруківка для влаштування пішохідної та паркувальної зони біля Верховинського ринку». У дописі продемонстровано фото упаковок із бруківкою, схожих на ті, що зафіксували спостерігачі ОПОРИ.

Сергій Басараб – заступник голови Івано-Франківської обласної ради. До Верховної Ради балотується за списком партії «Європейська Солідарність».