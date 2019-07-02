На Миколаївщині виявили понад 130 рекламних конструкцій з агітацією без вихідних даних

На Миколаївщині виявлено 115 білбордів та 19 сіті-лайтів на яких передвиборна агітація розміщена без вихідних даних. Спостерігачі звернулися до поліції.

Про це повідомила ГМ ОПОРА.

«Спостерігачі ОПОРИ у Миколаївській області провели «рейд» по містах Миколаїв, Вознесенськ і Первомайськ та порахували рекламні конструкції, на яких передвиборна агітація розміщена без вихідних даних. В результаті було виявлено 115 білбордів та 19 сіті-лайтів», - йдеться у повідомленні.

Так, в Миколаєві найменше всього білбордів без вихідних даних було у Корабельному районі – 8. Трохи більше – у Заводському районі – 10:

Причому, грішать цим як партії, так і кандидати-мажоритарники.

«Рекордсменами» по кількості білбордів без вихідних даних були Інгульській (48 білбордів) та Центральний (30 білбордів та 19 сіті-лайтів) райони міста Миколаєва.

По Вознесенському району та місту Вознесенськ зафіксовано 5 білбордів без вихідних даних.

12 білбордів партії «Опозиційна платформа – За життя» без вихідних даних були зафіксовані у самому місті Первомайськ, ще один – у Первомайському районі.

Відповідне розповсюдження передвиборчої агітації може мати склад порушення за статті 212-13 КУпАП.

За усіма виявленими фактами спостерігачі ОПОРИ звернулися до поліції з відповідними заявами. В Центральному, Корабельному, Заводському, Інульському, Вознесенському ВП ГУНП в Миколаївській області заяви були прийняті. В Первомайську спостерігачка ОПОРИ зустрілась з в.о. начальника капітаном Зейная Насіровим, який запропонував заяву не реєструвати, бо правоохоронці вже зафіксували ці порушення і відпрацьовують.

Фото: ОПОРА.