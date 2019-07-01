Виборча кампанія в червні: реєстрація кандидатів, агітація та інші тенденції

1 липня, 10:30 - Перебіг виборчого процесу під час позачергових виборів до Верховної Ради

Організатор: Громадянська мережа «ОПОРА».

Учасники: Ольга Айвазовська - голова правління Громадянської мережі «ОПОРА»; Олександр Клюжев - аналітик Громадянської мережі «ОПОРА»; Олександр Неберикут - аналітик Громадянської мережі «ОПОРА».

Коротко. Учасники пресконференції розкажуть про перебіг виборчої кампанії та ймовірні порушення виборчого законодавства впродовж червня, а також огляд реєстрації кандидатів.

Довідково. Спостереження «ОПОРИ» спрямоване на незаангажовану оцінку процесу підготовки та проведення виборів, сприяння чесним та вільним виборам, попередження порушень.

Громадянська мережа «ОПОРА» проводить масштабну кампанію спостереження за позачерговими виборами до Верховної Ради. З моменту офіційного старту виборчої кампанії до спостереження залучено 253 спостерігачі по всій країні. А в день голосування 21 липня 2019 року до них долучаться ще понад 1 500 спостерігачів. Вони також здійснюватимуть паралельний підрахунок голосів (PVT – parallel vote tabulation) з метою отримання результатів виборів. Крім того, вони моніторять використання бюджетних ресурсів у цілях непрямої агітації, навчають правоохоронні органи щодо особливостей виборчого процесу.

Також Громадянська мережа «ОПОРА» запустила мережу громадських омбудсменів із захисту виборчих прав громадян, оцінила виконання Україною рекомендацій міжнародних місій щодо виборчої реформи та займається просвітою виборців.

Додаткова інформація за тел.: 044 591 44 44, e-mail: info@opora.org.ua

Підсумкові матеріали:

Відео з прес-конференції:

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