У Бельгії відкриється виставка українського художника Романа Мініна

5 липня у Бельгії відкриється новий виставковий проект сучасного українського художника Романа Мініна – Minin(g) Charleroi.

Про це повідомляє журнал “Культурний тренд”.

“Експозиція буде представлена в одному з найцікавіших міст Бельгії, яке називають «чорною» столицею країни, – у Шарлеруа, а саме у музеї Le Bois du Cazier”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це вже другий проект Романа Мініна у Бельгії цього сезону.

На виставці буде представлено ексклюзивний барельєф, вітраж на вхідних дверях в один з корпусів шахти, дві зупинки з шоломами віртуальної реальності, вісім експонатів у доповненій реальності, великі постери картин.

Вивчаючи соціальні програми Шарлеруа і механізми їх реалізації, Роман зазначив, що у міста великий досвід виходу з економічної кризи. Вивчення корисних кейсів може знадобитися для рідного Донбасу, при відбудові регіону.

Не випадково митець обрав для експонування у музеї композицію «Рятувальники». За словами автора, він прагне до культурного об’єднання двох міст-побратимів. Цій місії сприяє Посольство України в Королівстві Бельгія, яке разом з художником здійснює реальну роботу щодо інтеграції українського мистецтва у міжнародний контекст.

У межах експозиції Роман проведе триденний майстер-клас з виготовлення вітражів з плівки. З 9 по 11 липня усі охочі зможуть розвинути свої творчі здібності та навчитися колективній колажній техніці створення вітражів. Як підсумок цих зустрічей, створене у такий незвичний спосіб панно прикрасить одне із вікон музею Le Bois du Cazier.

Вже восени автор планує наступну виставку у Бельгії з абсолютно новими роботами.

Активна виставкова діяльність Романа у Бельгії проходить за підтримки Посольства України в Королівстві Бельгія і Galerie Mhaata. Творчу завзятість художника підтримує ABRAMOVYCH.ART, а стартап TRANSMONUMENT забезпечує технічну підтримку проекту.

Виставка триватиме з 5 липня по 6 жовтня 2019 року у музеї Le Bois du Cazier за адресою: Rue du Cazier 80, 6001 Charleroi, Belgium.

Фото: culturetrend-magazine.com