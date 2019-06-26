Названо найкращі ресторани світу

Ресторан Mirazur у французькому місті Ментона на Лазурному березі опинився на першому місці в щорічному рейтингу The World's 50 Best Restaurants.

Експертів, зокрема, вразили "неперевершений краєвид Французької Рив'єри" й "команда неймовірно талановитих кухарів і персоналу", повідомляється на сайті рейтингу.

Ресторан також відомий власним городом й унікальною кухнею з переважанням рибних страв. Його було відкрито 2006 року, дебютував він у рейтингу трьома роками пізніше. У 2019-му він удостоївся третьої зірки Michelin. Шеф-кухар ресторану Mirazur - народжений в Аргентині Мауро Колагреко.

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До топ-10 кращих ресторанів планети, оголошених на церемонії в Сінгапурі 25 червня, також увійшли: Noma (Копенгаген, Данія), Asador Etxebarri (Ашпе-Ачондо, Іспанія), Gaggan (Бангкок, Таїланд), Geranium (Копенгаген, Данія), Central (Ліма, Перу), Mugaritz (Сан-Себастьян, Іспанія), Arpege (Париж, Франція), Disfrutar (Барселона, Іспанія) та Maido (Ліма, Перу).

Рейтинг складається з 2002 року. Найкращі ресторани обирають таємним анонімним голосуванням, в якому беруть участь понад 1000 кулінарних експертів з різних країн.

Фото: mirazur.fr