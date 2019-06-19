Названо найкращі авіакомпанії планети
Друге місце в рейтингу посіла Singapore Airlines, третє - ANA (All Nippon Airways), повідомляє Avianews.
Як порівняти з 2018 роком, трійка лідерів не змінилася, проте Singapore Airlines опустилася на другий рядок рейтингу, тоді як Qatar Airways піднялася на одну позицію.
До десятки найкращих авіакомпаній світу в 2019 році також увійшли Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Hainan Airlines, Qantas Airways, Lufthansa й Thai Airways.
Найкращою авіакомпанією в Європі названо Lufthansa, в Північній Америці - Air Canada, в Південній Америці - LATAM, в Азії - Singapore Airlines, в Китаї - Hainan Airlines, на Близькому Сході - Qatar Airways, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні - Qantas Airways, в Африці - Ethiopian Airlines.
До топ-3 найкращих лоукост-авіакомпаній світу увійшли AirAsia, easyJet і Norwegian. Найбільший бюджетник Європи Ryanair посів 9-е місце в загальносвітовому заліку.
Свій рейтинг Skytrax склав після аналізу онлайн-анкет 21,65 млн пасажирів з понад 100 країн. Опитування проводилося з вересня 2018 року до травня 2019 року. Кожен пасажир міг вказати в анкеті будь-яку авіакомпанію, яку він хотів би оцінити. Загалом респонденти поділилися своїми враженнями про сервіс понад 300 авіаперевізників.
Фото: Qatar Airways