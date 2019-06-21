Ryanair рекламуватиме Київ як місце для літнього відпочинку

Найбільший європейський лоукост-авіаперевізник Ryanair розпочав літню рекламну кампанію, спрямовану на промоцію Києва як захопливої туристичної дестинації для літнього відпочинку.

Про це повідомив начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко на сторінці в Facebook, прикріпивши рекламний пост перевізника.

"Українська столиця стала "гарячим" новим напрямком для мандрівників. Київ, розташований на берегах річки Дніпро і наповнений таємничими "перлинами", чарівними соборами, історичними вулицями з бруківкою та смаколиками, не схожими на те, що ви коли-небудь куштували", - йдеться в рекламному пості авіакомпанії.

За словами Тараненка, рекламна кампанія триватиме до 29 липня. Вона орієнтована на ринки Німеччини, Великої Британії та Ірландії й буде опублікована на сайті Ryanair та на сторінках Facebook та Instagram. Ціни на квитки з цих країн до Києва стартують від 32.99 євро.

"Для нас є важливим залучити насамперед туристів з Європи, які вже розуміють, що таке Україна, і мають можливість подорожувати без візи", - написав Тараненко.

Головні меседжі кампанії – "Відпустка твоєї мрії у Києві", "Твій ідеальний вікенд у Києві", "Насолоджуйся літом у Києві", "Київ подієвий" (промо літніх фестивалів), "Київ екстремальний" (промо туру до Чорнобиля).