На Київщині віртуалізують унікальний археологічний об'єкт

У Вишгородського історико-культурному заповіднику визначилися з першим об'єктом, який буде оснащено QR-кодом. Ним стане житло гончара ХІІ ст., яке археологи дослідили в червні цього року.

Про це повідомила прес-служба заповідника на сторінці в Facebook.

"Команда проекту хоче представити кожний об’єкт, що буде предметом нашого дослідження і QR-кодування. І почнемо ми з найновішого, який зусиллями археологів у червні 2019 року поповнив скарбничку вишгородських історико-культурних пам’яток. Мова про житло гончара ХІІ ст. Чому саме цей об’єкт ми хочемо висвітлити першим з усього переліку? Бо декілька моментів роблять його унікальним: по-перше, розкопки йдуть на території музею давньоруського гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника (ВІКЗ). А сам музей розташований на місці, де раніше був "квартал гончарів" часів Київської Русі. По-друге, в Україні таких об’єктів менше десятка. До того ж, житло гончара ХІІ ст. поки що буде єдине. По-третє, житло гончара у Вишгороді розкопується, досліджується і планується реконструювати вперше", - йдеться в повідомленні.

Як зауважили у ВІКЗ, є плани "оживити" ці розкопки, створити натурну реконструкцію об’єкта, тобто відтворити в первинному вигляді цю споруду, щоб кожен відвідувач міг зануритися в атмосферу ХІІ ст.

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Оснащення QR-кодом житла гончара ХІІ ст. буде здійснено в межах інноваційної грантової програми Українського культурного фонду "Історико-культурна спадщина Вишгородщини: QR-кодування, моніторинг, апробація й популяризація",

Інтерактивна туристична навігація застосовується вже понад 10 років у Європі і показала себе зручним та дієвим інструментом популяризації об’єктів культурної спадщини.

"Завдяки впровадженню QR-кодування ми зможемо створити своєрідний місток від минулого до сучасного. Адже, віртуально взаємодіючи з ресурсом, кожен зможе спланувати екскурсію сам. Також запланована система зворотного зв’язку, яка у перспективі дасть можливість городянам та туристам здійснювати вплив на історико-культурне середовище. Аналогів такої багатогранної системи в Україні нині не має жодна музейна установа", - зауважила під час презентації проекту директор ВІКЗ Влада Литовченко.

Фото: poglyad.tv, @VyshgorodZapovidnyk