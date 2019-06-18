У Львові на місці фонтану знайшли древні мури
Як повідомила прес-служба міської ради, наразі археологи й науковці з’ясовуватимуть походження знахідки.
"Під час розкопок на місці фонтану "Кульбаба" було виявлено знахідку, схожу на мури. Наразі достеменно не відомо, що саме виявлено. Сьогодні будемо мати спільну зустріч з археологами на місці розкопки, і якщо буде щось чіткіше зрозуміло, що це є, то зберемо раду науковців, щоб спільно прийняти рішення про майбутню долю знахідки. Чи виявлені речі будуть зафіксовані, досліджені й засипані, чи будуть протрасовані назовні, і чи можливо їх експонувати", – зазначила начальник управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко.
Зазначається, що на місці фонтану "Кульбаба" буде облаштовано популярний сухий фонтан з відкритим доступом до води. Також дано доручення архітекторам, які розробляли проект нового водограю, продумати можливість встановлення у ньому "квіточки" колишнього фонтану "Кульбаба".
У 1880 році на площі Галицькій, де стояв фонтан "Кульбаба", з’явилася криниця з фонтаном та скульптурою героїні однойменної балади поета Адама Міцкевича — Світезянки (німфа озера Світязь) авторства польського скульптора Тадеуша Блотніцького (1858−1928). Скульптура була втрачена після Другої світової війни.
Орієнтовно після 1970 року було встановлено абстрактну композицію "Кульбаба" роботи львівського художника Олега Микити.
Фото: Львівська міськрада